Врач рассказала о питании для здоровья почек

Растительная диета играет ключевую роль в профилактике и лечении многих хронических заболеваний, в том числе и почек, сообщает Zakon.kz.

О том, как правильно питаться, имея такой недуг, рассказала в интервью "Газете.Ru" диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Она напомнила, что хроническая болезнь почек – это повреждение либо снижение функции этих органов в течение трех месяцев и более. При ХБП происходит постепенная и необратимая гибель нефронов – именно они фильтруют кровь и выводят ненужные вещества из организма.

"На данном этапе большая приверженность преимущественно растительной пище связана с более низким риском развития ХБП и с замедлением ее прогрессирования, об этом говорят недавние научные исследования. Что касается экологической устойчивости, известно, что на продовольственный сектор приходится 25% выбросов парниковых газов. И именно наш выбор продуктов питания влияет на прогрессирование климатического кризиса", – отметила врач.

Таким образом, одна из стратегий – это сокращение потребления животных белков и замена их растительными белками.

"Вторая стратегия – это упор на профилактику, так как в клиническом ведении пациентов с ХБП диализ сам по себе оказывает негативное воздействие на окружающую среду: сильный экологический след из-за потребления воды и энергии, выбросов парниковых газов и образования отходов", – заключила доктор.

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