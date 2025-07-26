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Врач рассказала о питании для здоровья почек

Врач, врачи, доктор, доктора, прием у врача, осмотр врача, осмотр у врача, пациент, пациенты, больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2025 13:31 Фото: freepik
Растительная диета играет ключевую роль в профилактике и лечении многих хронических заболеваний, в том числе и почек, сообщает Zakon.kz.

О том, как правильно питаться, имея такой недуг, рассказала в интервью "Газете.Ru" диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Она напомнила, что хроническая болезнь почек – это повреждение либо снижение функции этих органов в течение трех месяцев и более. При ХБП происходит постепенная и необратимая гибель нефронов – именно они фильтруют кровь и выводят ненужные вещества из организма.

"На данном этапе большая приверженность преимущественно растительной пище связана с более низким риском развития ХБП и с замедлением ее прогрессирования, об этом говорят недавние научные исследования. Что касается экологической устойчивости, известно, что на продовольственный сектор приходится 25% выбросов парниковых газов. И именно наш выбор продуктов питания влияет на прогрессирование климатического кризиса", – отметила врач.

Таким образом, одна из стратегий – это сокращение потребления животных белков и замена их растительными белками.

"Вторая стратегия – это упор на профилактику, так как в клиническом ведении пациентов с ХБП диализ сам по себе оказывает негативное воздействие на окружающую среду: сильный экологический след из-за потребления воды и энергии, выбросов парниковых газов и образования отходов", – заключила доктор.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее министр здравоохранения Акмарал Альназарова на пресс-конференции в правительстве 24 июля 2025 года рассказала на сколько могут подорожать в стране лекарства и медицинские услуги на фоне принятия нового Налогового кодекса РК.

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Андрей Дюсупов
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