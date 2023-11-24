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Экологический суд предлагают создать в Казахстане

Экологический суд предлагают создать в Казахстане Фото: freepik
Судья Верхового суда Бейбут Шермухаметов на Экологическом форуме, организованном информационной системой "Параграф" и Fortune partners предложил создать в Казахстане отдельный Экологический суд, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Шермухаметов признал, что есть проблемы по рассмотрению дел об экологических спорах. 

"Тут и подбор и установка кадров, прежде всего есть недостатки в работе самих судьей – это непрофессионализм, недостаточная подготовка. Начиная с 2019 года у нас  практически нет  Верховный суд не проводил ни одного тренинга по экологическим спорам. Ни одного. Понимаете? Есть Академия правосудия и если вы поднимете план на  2023 год – ни одного часа по экологическим вопросам. Это о чем говорит? У нас практически нет судьей, которые рассматривают такие дела нормально. Как рассматривать такие дела, если не проводится работа с ними – это самая больная проблема", – сказал он.

По его словам, отсюда недовольство общественности решениями судов.

Он также напомнил, что в Казахстане существует 4 типа судопроизводства и у каждого своя специфика. А все что связано с экологией – это интегрированная отрасль.

"Речь идет о том, что нужно создавать Экологические суды, это отдельный вид судов. Во всем мире, больше 80 стран, там есть такие суды, а у нас нет до сих пор. Это в целом, проблема стран СНГ. В странах Прибалтики, Грузии и Армении ставиться вопрос о создании таких судов. А мы куда смотрим? У нас давно уже проблема Арала, проблемы  обезвоживания и опустынивания земель, хищническое разграбление недр", – заявил судья 

24 ноября депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек рассказал о том, какие опасные для экологии предложения поступают депутатам. 

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