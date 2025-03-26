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Общество

Почему школа в Талдыкоргане привлекла внимание Токаева

Ярмарка, ремесло, ремесленники, орнамент, ювелирные изделия, национальные украшения, национальный стиль, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 07:47 Фото: Zakon.kz
На IV заседании Национального курултая президент страны Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на школу в пригородном селе Ынтымак области Жетысу, сообщает Zakon.kz.

Чем интересна эта школа, выяснили корреспонденты "24KZ". Оказалось, что ее открыли год назад, и за это время она успела стать одной из показательных в областном центре. Сейчас в школе учатся 1200 детей из трех сел, относящихся к Талдыкорганскому городскому округу.

"Здание школы типовое, площадью 1600 кв. м. На ее строительство затратили более 3,5 млрд тенге. Половина этой суммы – средства, изъятые у коррупционеров", – говорится в репортаже.

В учебном процессе большое внимание уделяют национальным традициям, культуре и быту, прививают основы ремесленнического и музыкального искусства. С энтузиазмом коллектив школы принял предложение участников Курултая о внедрении в образовательных учреждениях страны воспитательной программы "Адал азамат".

А в Уральске завершился капитальный ремонт зданий четырех школ.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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