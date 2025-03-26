#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
502.83
545.37
5.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
502.83
545.37
5.95
Общество

Разрешат ли в Казахстане снова отстреливать сайгаков

Отсрел, сайгаки, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 12:19 Фото: wikimedia
Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев 26 марта 2025 года на брифинге в правительстве ответил, разрешат ли снова отстреливать сайгаков в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр озвучил, что уже организовали первую встречу с представителями науки и экспертами, специализирующимися на сайгаках.

"Ожидаем вторую встречу. Требуется время, чтобы наука еще раз всесторонне изучила ситуацию, оценила обязательства и приняла решение – действительно ли необходимо регулирование или возможны другие меры. Очевидно, что уже сейчас мы наблюдаем конфликт с человеческой деятельностью. Кроме того, есть риски, связанные с эпизоотиями. Здесь необходимо очень взвешенное решение. Поэтому ученые совместно с ответственными лицами и Комитетом лесного хозяйства прорабатывают этот вопрос. Думаю, в ближайшее время будет принято (решение. – Прим. ред.), поручение уже дано", – дополнил он.

Ерлан Нысанбаев считает, что решение будет принято в этом году.

Также журналисты уточнили, что подразумевается под урегулированием, каким образом это будет происходить.

"Как обычно. Это может быть отлов с помощью корралей (специальных сетей. – Прим. ред.) или отстрел. Как иначе? Но окончательное решение сейчас рассматривает наука", – дополнил он.

12 февраля 2024 года Нысанбаев сообщил, что регулирование популяции сайги в Казахстане приостановлено с 10 февраля после консультаций и обсуждений с отечественными учеными и международными экспертами. 18 сентября 2024 года министр высказался об ущербе, который был нанесен сайгаками.

14 марта 2025 года глава государства Касым-Жомарта Токаева на IV заседании Национального курултая озвучил, что из-за сайгаков страдает сельское хозяйство и есть риски ухудшения эпизоотической ситуации. В связи с чем президент поручил правительству всесторонне изучить вопрос с участием профильных специалистов и принять взвешенное решение.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
В Павлодаре вынесли приговор несовершеннолетнему, от которого родила 12-летняя девочка
Общество
13:24, Сегодня
В Павлодаре вынесли приговор несовершеннолетнему, от которого родила 12-летняя девочка
Депутат требует от Высшей аудиторской палаты публиковать результаты проверок
Общество
13:18, Сегодня
Депутат требует от Высшей аудиторской палаты публиковать результаты проверок
Расчет и оплата больничного листа: что важно знать казахстанцам
Общество
13:01, Сегодня
Расчет и оплата больничного листа: что важно знать казахстанцам
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: