Разрешат ли в Казахстане снова отстреливать сайгаков

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев 26 марта 2025 года на брифинге в правительстве ответил, разрешат ли снова отстреливать сайгаков в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр озвучил, что уже организовали первую встречу с представителями науки и экспертами, специализирующимися на сайгаках.

"Ожидаем вторую встречу. Требуется время, чтобы наука еще раз всесторонне изучила ситуацию, оценила обязательства и приняла решение – действительно ли необходимо регулирование или возможны другие меры. Очевидно, что уже сейчас мы наблюдаем конфликт с человеческой деятельностью. Кроме того, есть риски, связанные с эпизоотиями. Здесь необходимо очень взвешенное решение. Поэтому ученые совместно с ответственными лицами и Комитетом лесного хозяйства прорабатывают этот вопрос. Думаю, в ближайшее время будет принято (решение. – Прим. ред.), поручение уже дано", – дополнил он.

Ерлан Нысанбаев считает, что решение будет принято в этом году.

Также журналисты уточнили, что подразумевается под урегулированием, каким образом это будет происходить.

"Как обычно. Это может быть отлов с помощью корралей (специальных сетей. – Прим. ред.) или отстрел. Как иначе? Но окончательное решение сейчас рассматривает наука", – дополнил он.

12 февраля 2024 года Нысанбаев сообщил, что регулирование популяции сайги в Казахстане приостановлено с 10 февраля после консультаций и обсуждений с отечественными учеными и международными экспертами. 18 сентября 2024 года министр высказался об ущербе, который был нанесен сайгаками.

14 марта 2025 года глава государства Касым-Жомарта Токаева на IV заседании Национального курултая озвучил, что из-за сайгаков страдает сельское хозяйство и есть риски ухудшения эпизоотической ситуации. В связи с чем президент поручил правительству всесторонне изучить вопрос с участием профильных специалистов и принять взвешенное решение.