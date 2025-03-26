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Общество

Дело о коррупции в 1 млрд тенге: Ерлан Кожагапанов заявил, что "ничего не нарушил"

Обвиняемый в коррупции Ерлан Кожагапанов, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 12:32 Фото: primeminister.kz
Бывший вице-министр культуры и спорта Ерлан Кожагапанов, обвиняемый в суде в хищении свыше 1 миллиарда бюджетных тенге, заявил, что не совершал никаких правонарушений, сообщает Zakon.kz.

В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны рассматривается дело Ерлана Кожагапанова. Его вместе с руководителем подрядной организации обвиняют в хищении 1 млрд тенге.

Как утверждает обвинение, Кожагапанов в интересах коммерческой организации пролоббировал заключение договора в 2018 году по организации XV Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Петропавловске. При этом смета была необоснованно увеличена в два раза.

"Дело высосано из пальца! Я выполнил свои должностные обязанности вице-министра на 100%, в соответствии с Конституцией, законами и должностной инструкцией. Ничего я вообще не нарушил!" – заявил он.

Кожагапанов считает, что оказался на скамье подсудимых по "сфабрикованному и вымышленному делу". Экспертизы аудиторских компаний по делу он назвал фальсифицированными. Ожидается, что после обеда по делу допросят самого Кожагапанова.

"Я бы хотел вспомнить слова главы государства, когда он, обращаясь к правительству, сказал чиновникам, может, "вы боитесь". Вот я не побоялся и сделал так, как велят мне мои должностные инструкции, Конституция. Спустя шесть лет я сижу на скамье подсудимых по абсолютно сфабрикованному, вымышленному делу, ваша честь, где ни один свидетель обвинения вообще не сказал в мою сторону ничего", – отметил Ерлан Кожагапанов.

Бывший вице-министр культуры и спорта предан суду по ст. 361 ч. 4 п. 3 ("Злоупотребление должностными полномочиями") Уголовного кодекса, Ляззат Коккозова – по ст. 189 ч. 4 п. 2 ("Хищение чужого имущества в особо крупном размере") УК. 

Ранее сообщалось, что суд по делу Кожагапанова проходит в открытом режиме. Его задержали в марте 2024 года. Он находится под арестом. 

Ерлан Кожагапанов был вице-министром культуры и спорта два раза: с ноября 2017 по август 2019 года и с апреля 2021 по сентябрь 2021 года. В разные годы работал заместителем акима Астаны и Алматы. С сентября 2021 по апрель 2022 года был советником премьер-министра.

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Бауыржан Муканов
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