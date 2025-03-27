Ерлан Кожагапанов дал показания по делу о хищении 1 млрд тенге

Бывший вице-министр культуры и спорта Ерлан Кожагапанов 27 марта 2025 года дал показания по делу о хищении 1 млрд тенге при организации в 2018 году XV Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Петропавловске, сообщает Zakon.kz.

По его словам, главный свидетель обвинения по делу – экс-заместитель председателя Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта Гульзат Жуаспаева. Она работала в ведомстве при бывшем министре культуры и спорта Арыстанбеке Мухамедиулы. Кожагапанов считает показания Жуаспаевой в свой адрес лживыми и сфабрикованными.

"Жуаспаева после увольнения из министерства успешно продолжала работать под непосредственным руководством господина Мухамедиулы. Успешно поучаствовала с ним в уголовном деле. Весьма успешно получила единственную в своей истории, и в истории, наверное, казахстанского правосудия, меру пресечения, которая называется обязательство о явке. Я вообще не знал, господин прокурор, о том, что у нас существует такая мера пресечения", – сказал Ерлан Кожагапанов.

Он утверждает, что женщина за свои показания в адрес экс-вице-министра отделалась незначительным наказанием и получила амнистию.

Далее Кожагапанов остановился на 11-часовом обыске в его доме. Он сообщил, что искали деньги, документы, дорогие машины и вещи, но не нашли. Якобы Кожагапанова хотели на фоне денег показать по всем телеканалам, но не вышло. Также он поделился деталями своего ареста с участием спецназа.

"Вторая попытка была сделана 1 марта, когда должен был с опущенным лицом на фоне здоровенных спецназовцев сказать свои фамилию и имя. Я ни одного им шанса не дал. И до сих пор нет ни одного компрометирующего меня видео. Я знаю, как надо с ними работать. Мне, к счастью, удалось выскочить из этого капкана", – заявил он.

Кожагапанов отметил, что в рамках подготовки к форуму должен был осуществлять политическое сопровождение мероприятия, взаимодействовать с российскими партнерами и участвовать в подготовке доклада президента и остальных чиновников. Кожагапанов считает, что Жуаспаева должна была заниматься организацией форума. Жуаспаева первоначально отзывалась о мероприятии в восторженном стиле, но после 18 допросов с одними и теми же вопросами поменяла показания на "форум прошел так себе". Якобы она и другие чиновники комитета проверяли стоимость форума, а Кожагапанов не вникал в эти детали.

"Все, что происходит со мной, это незаконно. Это все высосанное из пальца дело. Хочу подчеркнуть, что всегда предпринимал попытки вывести следствие на абсолютно очевидное обстоятельство того, что никакого уголовного дела здесь нет. С 13 ноября по 1 марта меня допрашивали. Я всегда исправно приезжал на все допросы. За час до начала допроса сижу у следователя. Вместе с тем, 1 марта они меня арестовали", – заключил он.

Ранее Ерлан Кожагапанов назвал экспертизы аудиторских компаний по делу фальсифицированными. Бывший вице-министр культуры и спорта предан суду по ст. 361 ч. 4 п. 3 ("Злоупотребление должностными полномочиями") Уголовного кодекса, руководитель Агентства стратегических коммуникаций "SUCCESS K" Ляззат Коккозова – по ст. 189 ч. 4 п. 2 ("Хищение чужого имущества в особо крупном размере") УК. Кожагапанова задержали в марте 2024 года. Он находится под арестом, Ляззат Коккозова – под домашним арестом.

Ерлан Кожагапанов был вице-министром культуры и спорта два раза: с ноября 2017 по август 2019 года и с апреля 2021 по сентябрь 2021 года. В разные годы работал заместителем акима Астаны и Алматы. С сентября 2021 по апрель 2022 года трудился советником премьер-министра.