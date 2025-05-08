МИД советует не паниковать студентам в США в случае аннулирования визы

Первый заместитель министра иностранных дел Акан Рахметуллин 8 мая 2025 года в кулуарах Сената прокомментировал ситуацию со студенческими визами в Соединенных Штатах Америки, передает корреспондент Zakon.kz.

Некоторым казахстанским студентам приходят сообщения от американской стороны об аннулировании визы. МИД Казахстана знает об этой ситуации из новостей, но официальной информации от посольства в США не поступало.

"Вопрос интересный, важный. На самом деле мы же связь держим с нашим посольством в Вашингтоне, а оттуда мы такой информации не получаем. Получаем эту информацию так же, как и вы все, из открытых источников, из СМИ. И, да, насколько мы знаем, были такие случаи, когда и аннулировали, и хотели депортировать, особенно тех, кто принимает участие в каких-то пропалестинских движениях и так далее", – сказал Акан Рахметуллин.

Он отметил, что часто решения об аннулировании виз принимаются быстро и могут быть пересмотрены.

"Паниковать не надо. Система образования везде одинакова. Просто студентам нужно обращаться в свои ректораты, деканаты, именно в отделы по работе с иностранными студентами и спокойно учиться дальше. Если они там находятся на законных основаниях, поступили законно, у них есть студенческие визы, то им нечего опасаться", – считает Акан Рахметуллин.

Ранее сообщалось, что США аннулировали сотни виз иностранных студентов и педагогов. Воспитательные санкции коснулись 600 человек.