Массовые протесты в Турции: есть ли среди пострадавших граждане Казахстана

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Первый заместитель министра иностранных дел Акан Рахметуллин в кулуарах Мажилиса 26 марта 2025 года прокомментировал вопрос о том, есть ли среди пострадавших в протестах в Турции граждане Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Акан Рахметуллин отметил, что власти Казахстана провели активную работу. "Самое главное, там нет пострадавших, потому что активная работа МИДа, Генконсульства и нашего посольства в Анакаре – у нас есть Генконсульства и в Стамбуле, и в Измире, и в Анталии. Мы проводили проактивную работу, как все это началось: мы предупредили сразу наших граждан – это студенты и туристы, чтобы они не появлялись в местах скопления, там, где проходят протесты", – добавил он. МИД Казахстана рекомендует гражданам соблюдать меры предосторожности. "Я бы не сказал, что сейчас не надо ехать, но лучше, конечно, если говорить от себя лично, не от МИДа, я бы, наверное, подождал, нежелательно (ехать. – Прим. ред.)", – подчеркнул спикер. Протесты в крупных городах Турции начались сразу после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу – главного политического соперника турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Экрема Имамоглу задержали утром 19 марта. Вместе с ним были арестованы еще около ста человек, среди которых журналисты, политики и крупные бизнесмены. Всех их обвиняют в коррупционных преступлениях.

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