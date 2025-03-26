#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
502.83
545.37
5.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
502.83
545.37
5.95
Общество

Массовые протесты в Турции: есть ли среди пострадавших граждане Казахстана

протесты, Казахстан, МИД РК , фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 11:32 Фото: pixabay
Первый заместитель министра иностранных дел Акан Рахметуллин в кулуарах Мажилиса 26 марта 2025 года прокомментировал вопрос о том, есть ли среди пострадавших в протестах в Турции граждане Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Акан Рахметуллин отметил, что власти Казахстана провели активную работу.

"Самое главное, там нет пострадавших, потому что активная работа МИДа, Генконсульства и нашего посольства в Анакаре – у нас есть Генконсульства и в Стамбуле, и в Измире, и в Анталии. Мы проводили проактивную работу, как все это началось: мы предупредили сразу наших граждан – это студенты и туристы, чтобы они не появлялись в местах скопления, там, где проходят протесты", – добавил он.

МИД Казахстана рекомендует гражданам соблюдать меры предосторожности.

"Я бы не сказал, что сейчас не надо ехать, но лучше, конечно, если говорить от себя лично, не от МИДа, я бы, наверное, подождал, нежелательно (ехать. – Прим. ред.)", – подчеркнул спикер.

Протесты в крупных городах Турции начались сразу после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу – главного политического соперника турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Экрема Имамоглу задержали утром 19 марта. Вместе с ним были арестованы еще около ста человек, среди которых журналисты, политики и крупные бизнесмены. Всех их обвиняют в коррупционных преступлениях.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Мадина Мамырханова
Читайте также
Использовали животных для развлечения на Наурыз: кто понесет ответственность, ответил министр экологии
Общество
11:51, Сегодня
Использовали животных для развлечения на Наурыз: кто понесет ответственность, ответил министр экологии
В Минэкологии прокомментировали передачу земель нацпарка "Иле-Алатау"
Общество
11:21, Сегодня
В Минэкологии прокомментировали передачу земель нацпарка "Иле-Алатау"
Казахстанцы могут проверить объекты долевого строительства в приложении eGov Mobile
Общество
11:14, Сегодня
Казахстанцы могут проверить объекты долевого строительства в приложении eGov Mobile
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: