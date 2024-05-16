Акан Рахметуллин стал первым замглавы МИД

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 16 мая 2024 года назначил первого заместителя министра иностранных дел Казахстана. Им стал Акан Рахметуллин, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликован на сайте Акорды.

"Распоряжением главы государства Рахметуллин Акан Акасович назначен первым заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан", – отмечено в публикации.

В свою очередь, Акан Рахметуллин указом главы государства освобожден от должности постоянного представителя Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций. Теперь его место занимает Кайрат Умаров.

Акан Рахметуллин родился 2 февраля 1967 года в Алматы. В 1991 году окончил Алматинский энергетический институт.

Свою дипломатическую карьеру начал в 1993 году с должности референта. Работал в посольствах Казахстана в Пакистане, Австрии, постоянном представительстве Казахстана при ООН в Нью-Йорке, где вел вопросы Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН, выборов в различные органы ООН, а также в постоянном представительстве Казахстана при ОБСЕ в Вене. Во время председательства Казахстана в ОБСЕ координировал работу второго измерения организации (вопросы экологии и экономики).

Являлся советником представительства МИД РК в Алматы, курировал вопросы сотрудничества Казахстана с международными организациями. В Центральном аппарате возглавлял Департамент многостороннего сотрудничества.

2019-2021 годы был послом Казахстана в Пакистане, а в 2021-2022 годы – заместителем министра иностранных дел.

С октября 2022 года являлся постоянным представителем Казахстана при ООН в Нью-Йорке.

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника I класса.