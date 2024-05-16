Акан Рахметуллин стал первым замглавы МИД
Соответствующий документ опубликован на сайте Акорды.
"Распоряжением главы государства Рахметуллин Акан Акасович назначен первым заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан", – отмечено в публикации.
В свою очередь, Акан Рахметуллин указом главы государства освобожден от должности постоянного представителя Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций. Теперь его место занимает Кайрат Умаров.
Акан Рахметуллин родился 2 февраля 1967 года в Алматы. В 1991 году окончил Алматинский энергетический институт.
Свою дипломатическую карьеру начал в 1993 году с должности референта. Работал в посольствах Казахстана в Пакистане, Австрии, постоянном представительстве Казахстана при ООН в Нью-Йорке, где вел вопросы Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН, выборов в различные органы ООН, а также в постоянном представительстве Казахстана при ОБСЕ в Вене. Во время председательства Казахстана в ОБСЕ координировал работу второго измерения организации (вопросы экологии и экономики).
Являлся советником представительства МИД РК в Алматы, курировал вопросы сотрудничества Казахстана с международными организациями. В Центральном аппарате возглавлял Департамент многостороннего сотрудничества.
2019-2021 годы был послом Казахстана в Пакистане, а в 2021-2022 годы – заместителем министра иностранных дел.
С октября 2022 года являлся постоянным представителем Казахстана при ООН в Нью-Йорке.
Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника I класса.