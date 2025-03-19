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События

В Западно-Казахстанской области снова упал беспилотник

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2025 01:52 Фото: Zakon.kz
В Западно-Казахстанской области проводится проверка по факту обнаружения второго за месяц беспилотного летательного аппарата, упавшего недалеко от границы с Россией, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 19 марта телеканал "КТК", беспилотник был найден в степи в Таскалинском районе, в стороне от поселка Атамекен. По словам очевидцев, его длина составляет около трех метров, а на корпусе есть надписи, указывающие на модель "Герань-2".

Аналогичный летательный аппарат был обнаружен в середине февраля в Бокейординском районе, возле поселка Уялы. В обоих случаях официальных разъяснений о происхождении дронов не последовало.


В полиции подтвердили, что по факту падения БПЛА проводится проверка.

"Департамент полиции Западно-Казахстанской области совместно с уполномоченными службами проводит проверочные мероприятия по факту обнаружения предмета, внешне похожего на беспилотный летательный аппарат, в Таскалинском районе. Объект упал в удаленной местности, вдали от населенных пунктов, и найден в целостном состоянии, без видимых повреждений. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", – сообщили в пресс-службе ДП ЗКО.

19 февраля 2025 года сообщалось, что на территории села Уялы Бокейординского района Западно-Казахстанской области найден неизвестный летательный объект. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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