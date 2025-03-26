Расчет и оплата больничного листа: что важно знать казахстанцам

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 26 марта 2025 года, напомнили гражданам, как оплачиваются больничные листы, сообщает Zakon.kz.

О том, что важно знать казахстанцам, рассказал руководитель управления Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК Талант Ерманов:

"Если работник не выполняет свои профессиональные обязанности в связи с болезнью, согласно Трудовому кодексу РК, работодатель должен возместить ему часть дохода за счет своих средств в виде социального пособия по временной трудоспособности. Основанием для перечисления пособия является лист временной нетрудоспособности, который оформляется в медицинской организации и предъявляется работником в бухгалтерию после закрытия больничного листа".

Спикер уточнил, что расчет больничного производится с учетом средней дневной заработной платы.

"Чтобы получить точную сумму, средний дневной заработок умножают на число рабочих дней, на протяжении которых специалист болел, согласно листу временной нетрудоспособности", – пояснил Талант Ерманов.

Представитель Минтруда также отметил, что оплата больничного в месяц не может превышать 25 месячных расчетных показателей (МРП) – 98 300 тенге.

Материал по теме Что нужно знать казахстанцам про пособия по инвалидности и потере кормильца

20 марта 2025 года в Минтруда и соцзащиты населения ответили, установлен ли в Казахстане запрет на выплату заработной платы наличными деньгами работникам госпредприятий.