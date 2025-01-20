От чего зависит размер пенсии: что важно знать казахстанцам
Как уточнил главный эксперт Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты МТСЗН РК Арман Маканов в очередном выпуске "Важно знать", в настоящее время пенсия в Казахстане формируется из трех составляющих:
- базовая;
- солидарная;
- накопительная.
Базовая пенсия
Размер государственной базовой пенсии зависит от стажа участия в пенсионной системе и прожиточного минимума. При назначении базовой пенсии засчитывается:
- трудовой стаж, выработанный за период до 1 января 1998 года;
- период, за который осуществляются обязательные пенсионные взносы;
- обязательные пенсионные взносы от работодателя.
Солидарная пенсия
Размер пенсионных выплат по возрасту или солидарная пенсия зависят от:
- трудового стажа;
- стажа до 1 января 1998 года;
- среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.
Для исчисления солидарной пенсии необходимо наличие не менее 6 месяцев трудового стажа до 1 января 1998 года. Пенсия по возрасту назначается исходя из среднемесячного дохода за любые три года подряд, вне зависимости от перерывов в работе с 1 января 1998 года.
Доход для исчисления пенсионных выплат по возрасту не должен превышать 55-кратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.
Накопительная пенсия
Накопительная пенсия выплачивается лицам, участвующим в пенсионной накопительной системе путем уплаты:
- обязательных пенсионных взносов;
- обязательных профессиональных пенсионных взносов;
- добровольных пенсионных взносов.
Размер накопительной пенсии зависит от периода участия в системе и объема пенсионных накоплений. Чем больше накоплений, тем больше размер пенсии.
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