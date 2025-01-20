От чего зависит размер пенсии: что важно знать казахстанцам

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана 20 января 2025 года напомнили, от чего зависит общий размер пенсионных выплат граждан, сообщает Zakon.kz.

Как уточнил главный эксперт Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты МТСЗН РК Арман Маканов в очередном выпуске "Важно знать", в настоящее время пенсия в Казахстане формируется из трех составляющих:

базовая;

солидарная;

накопительная.

Базовая пенсия

Размер государственной базовой пенсии зависит от стажа участия в пенсионной системе и прожиточного минимума. При назначении базовой пенсии засчитывается:

трудовой стаж, выработанный за период до 1 января 1998 года;

период, за который осуществляются обязательные пенсионные взносы;

обязательные пенсионные взносы от работодателя.

Солидарная пенсия

Размер пенсионных выплат по возрасту или солидарная пенсия зависят от:

трудового стажа;

стажа до 1 января 1998 года;

среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.

Для исчисления солидарной пенсии необходимо наличие не менее 6 месяцев трудового стажа до 1 января 1998 года. Пенсия по возрасту назначается исходя из среднемесячного дохода за любые три года подряд, вне зависимости от перерывов в работе с 1 января 1998 года.

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Доход для исчисления пенсионных выплат по возрасту не должен превышать 55-кратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Накопительная пенсия

Накопительная пенсия выплачивается лицам, участвующим в пенсионной накопительной системе путем уплаты:

обязательных пенсионных взносов;

обязательных профессиональных пенсионных взносов;

добровольных пенсионных взносов.

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Размер накопительной пенсии зависит от периода участия в системе и объема пенсионных накоплений. Чем больше накоплений, тем больше размер пенсии.

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