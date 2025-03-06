Бесплатное обучение новым профессиям: что нужно знать безработным казахстанцам

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 6 марта 2025 года, напомнили гражданам про платформу профессионального обучения Skills Enbek, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, с начала года 22,5 тыс. казахстанцев, из которых порядка 17,6 тыс. – безработные, получили сертификаты о прохождении онлайн-курсов на платформе. Всего на Skills Enbek зарегистрировались 527,5 тыс. казахстанцев, из которых 28,8 тыс. – в 2025 году. При этом обучение за весь период действия платформы прошли 433,4 тыс. человек.

"Из 17,6 тыс. безработных граждан, прошедших обучение, порядка 4,4 тыс. человек – представители молодежи, в основном из Актюбинской, Туркестанской, Костанайской областей и Шымкента". Пресс-служба МТСЗН РК

С момента запуска авторы опубликовали на платформе 859 курсов по различным направлениям, из них 313 – бесплатные. Также имеются курсы от партнеров Courstore, Fluent Education и Яндекс Казахстан с возможностью перехода для дальнейшего обучения на образовательные площадки.

Продолжительность курсов составляет от 1 до 72 часов.

По данным Минтруда, наиболее востребованными курсами в феврале стали:

"Страховой агент";

"Кассир";

"Построение отдела продаж в отеле";

"Основы коммуникации и правила общения с лицами с инвалидностью и особыми потребностями";

"Продавец".

"На платформе постоянно увеличивается число бесплатных курсов по социальному обслуживанию, туризму, нефти, газу, добыче ресурсов, юриспруденции и других". Пресс-служба МТСЗН РК

Как напомнили в ведомстве, платформа направлена на повышение уровня образованности и профессионализма населения страны в целом, стимулирование карьерного развития и продвижение концепции "обучение в течение всей жизни". Она создана по аналогии с международными обучающими площадками, предоставляющими доступ к онлайн-курсам по принципу маркетплейса рынка услуг.

Получить доступ к обучению можно пройдя по прямой ссылке https://skills.enbek.ru или выбрав раздел "Онлайн-обучение" на электронной бирже труда (enbek.kz).

На платформе обучающийся самостоятельно выбирает подходящий темп и язык обучения, комфортный принцип подачи материала, может отслеживать свой прогресс в образовательном процессе.

Преимущества для обучающегося: расширенный поиск курсов, понятная структура уроков, отслеживание процесса обучения и быстрое взаимодействие с авторами курсов.

По окончании обучения необходимо сдать тестирование с пороговым уровнем 70%. При успешном завершении курса выдается сертификат об освоении навыка. Обязательным условием завершения обучения является оценка курса со стороны обучившегося. При скачивании сертификата добавлены рекомендации вакансий по приобретенным навыкам с переходом на enbek.kz.

Полученный сертификат автоматически указывается в резюме, созданном обучающимся при регистрации на enbek.kz. При поиске работников потенциальный работодатель будет видеть сертификаты, полученные после успешного обучения на платформе.

Размещение онлайн-курсов на платформе для авторов и разработчиков осуществляется бесплатно. Курсы могут быть размещены на государственном и русском языках, должны содержать различные форматы представления информации: текст, презентации, видео- и аудиоматериалы, инфографика и другие виды. Платформа предполагает возможность адаптации интерфейса для обучающихся с особыми потребностями.

Для авторов курсов доступен удобный конструктор составления урока, просмотр статистики и эффективности опубликованных курсов, предусмотрен разнообразный дизайн сертификатов, а также размещен онлайн-калькулятор для предварительного расчета стоимости обучения.

С декабря 2023 года обучение на курсах доступно через мобильное приложение Enbek, которое можно скачать на Google Play и App Store. По всем вопросам регистрации и работы на платформе просим обращаться к ответственным сотрудникам АО "ЦРТР" по тел.: 8 (7172) 95 43 17 (вн. 877, 878, 888).

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