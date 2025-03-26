Изменения в системе ОСМС: кто выиграет от нововведений

Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова в кулуарах Мажилиса 26 марта 2025 года рассказала, что дадут казахстанцам поправки по вопросам обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), передает корреспондент Zakon.kz.

Акмарал Альназарова отметила, что на сегодняшний день около 3,3 млн казахстанцев остаются вне системы ОСМС, из них 2,3 млн граждан с благополучным и удовлетворительным уровнем жизни.

"На сегодняшний день около 1,2 миллиона граждан не имеют доступа к системе ОСМС по экономическим причинам. В связи с этим предлагается с 2026 года вовлекать таких лиц в систему через местные исполнительные органы. Обязательства по уплате взносов за социально уязвимые категории граждан будут возложены на акиматы по факту их обращения за медицинской помощью. Это обеспечит доступ к необходимым медицинским услугам и соответствует международной практике", – сказала министр.

По ее словам, именно поэтому эта норма является социально значимой новеллой законопроекта по вопросам обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

"Это усилит ответственность местных исполнительных органов за благополучие населения в каждом конкретном регионе. Кроме того, акиматы будут более заинтересованы в улучшении качества жизни граждан через их продуктивную занятость. Сегодня в целом по республике ежегодно выделяется около 200 миллиардов тенге на программу продуктивной занятости. Получая эти средства, регионы будут стремиться трудоустраивать людей, переводить их из уязвимой категории в более обеспеченную и, таким образом, повышать общий уровень благосостояния", – пояснила глава Минздрава.

В итоге, подчеркнула она, более одного миллиона человек получат доступ к медицинской помощи.

"В данном законопроекте для лиц без статуса застрахованности мы расширяем возможности ранней диагностики, прежде всего – по онкологическим заболеваниям. Это три скрининга, которые сейчас включены во второй этап исследований в рамках пакета ОСМС. Кроме того, увеличивается перечень социально значимых заболеваний – с двух до восьми, по которым будут доступны диагностика, лечение и реабилитация независимо от наличия статуса застрахованности", – резюмировала Акмарал Альназарова.

Ранее министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова сообщила, что для обеспечения финансовой устойчивости всей системы данным законопроектом предлагаются две инициативы, которые направлены на повышение солидарной ответственности государства, работодателей и самих граждан. В том числе, повышение верхнего предела базы исчисления отчислений работодателей и взносов работников без повышения номинальных ставок и увеличение ставок взносов государства в систему ОСМС.