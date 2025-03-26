Изменения в системе ОСМС: кто выиграет от нововведений
Акмарал Альназарова отметила, что на сегодняшний день около 3,3 млн казахстанцев остаются вне системы ОСМС, из них 2,3 млн граждан с благополучным и удовлетворительным уровнем жизни.
"На сегодняшний день около 1,2 миллиона граждан не имеют доступа к системе ОСМС по экономическим причинам. В связи с этим предлагается с 2026 года вовлекать таких лиц в систему через местные исполнительные органы. Обязательства по уплате взносов за социально уязвимые категории граждан будут возложены на акиматы по факту их обращения за медицинской помощью. Это обеспечит доступ к необходимым медицинским услугам и соответствует международной практике", – сказала министр.
По ее словам, именно поэтому эта норма является социально значимой новеллой законопроекта по вопросам обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).
"Это усилит ответственность местных исполнительных органов за благополучие населения в каждом конкретном регионе. Кроме того, акиматы будут более заинтересованы в улучшении качества жизни граждан через их продуктивную занятость. Сегодня в целом по республике ежегодно выделяется около 200 миллиардов тенге на программу продуктивной занятости. Получая эти средства, регионы будут стремиться трудоустраивать людей, переводить их из уязвимой категории в более обеспеченную и, таким образом, повышать общий уровень благосостояния", – пояснила глава Минздрава.
В итоге, подчеркнула она, более одного миллиона человек получат доступ к медицинской помощи.
"В данном законопроекте для лиц без статуса застрахованности мы расширяем возможности ранней диагностики, прежде всего – по онкологическим заболеваниям. Это три скрининга, которые сейчас включены во второй этап исследований в рамках пакета ОСМС. Кроме того, увеличивается перечень социально значимых заболеваний – с двух до восьми, по которым будут доступны диагностика, лечение и реабилитация независимо от наличия статуса застрахованности", – резюмировала Акмарал Альназарова.
Ранее министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова сообщила, что для обеспечения финансовой устойчивости всей системы данным законопроектом предлагаются две инициативы, которые направлены на повышение солидарной ответственности государства, работодателей и самих граждан. В том числе, повышение верхнего предела базы исчисления отчислений работодателей и взносов работников без повышения номинальных ставок и увеличение ставок взносов государства в систему ОСМС.