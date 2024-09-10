Массовое отравление школьников в Мангистау: о состоянии детей рассказала глава Минздрава

Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова на пресс-конференции в правительстве прокомментировала массовое отравление школьников в Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Она напомнила, что регистрация массового пищевого отравления детей школьного возраста началась 6 сентября в одном из районов Мангистауской области.

"На сегодня 462 ребенка, в общем, обратились за медицинской помощью, из низ 92 были госпитализированы. В данный момент 17 выписаны, двое детей, которые находились в реанимации, в связи со стабилизацией состояния здоровья переведены в отделения, остальные дети, их больше 387, находятся на амбулаторном лечении", – заявила Акмарал Альназарова.

По ее словам, на месте находится вице-министр здравоохранения с командой из специалистов клиницистов и санитарных эпидемиологов из Астаны и Алматы.

"Рисков летальности нет, ситуация стабильная, состояние детей – идут на поправку", – отметила глава Минздрава.

9 сентября 2024 года стало известно, что все пострадавшие дети – ученики с 1 по 4 класс средней школы №8 села Бесшокы Мунайлинского района. По словам родителей, все дети поели в школьной столовой картофельное пюре с котлетой.

