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Общество

В Казахстане будут действовать лимиты на финансирование футбольных клубов

Футбол, Легионеры , фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 17:57 Фото: Zakon.kz
Вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев 26 марта 2025 года на брифинге в СЦК ответил, как в Казахстане планируют снижать зависимость футбольных клубов от госдотаций и развивать устойчивую модель финансирования за счет частных инвестиций и экономических проектов, передает Zakon.kz.

Он подчеркнул, что футбольные и хоккейные клубы являются наболевшей темой. 

"Сегодня депутаты предложили, а правительство одобрило законодательную норму, которая определяет лимиты на финансирование этих клубов из бюджета игровых клубов. В 2020 году уже принималась подобная мера, однако она была закреплена только на уровне протокола правительства и, к сожалению, некоторыми регионами не исполнялась. В этой связи мы решили закрепить ее на уровне закона. С принятием закона Министерство туризма и спорта получит полномочия определять лимиты финансирования футбольных, хоккейных и других игровых клубов. То есть мы четко установим, какой клуб сколько денег сможет получать из бюджета", – озвучил Жарасбаев. 

По его словам, с принятием законопроекта будет также установлен лимит на заработные платы футболистов и хоккеистов, играющих в этих клубах.

"Сегодня мы видим, что некоторые игроки получают заоблачные суммы. Мы возьмем это под контроль и разработаем соответствующие нормативно-правовые акты для регулирования данного вопроса. Еще один важный момент – финансирование так называемых "легионеров" – спортсменов, не имеющих гражданства Казахстана, которые выступают за те или иные клубы. Законопроектом, который сейчас находится на рассмотрении в Сенате, предусмотрена четкая норма, запрещающая финансировать данных лиц за счет бюджета и средств квазигосударственного сектора. То есть, если в клубе есть легионеры, после принятия законопроекта они уже не смогут получать деньги из бюджета. Однако за клубами останется право привлекать средства на легионеров из внебюджетных источников, например, спонсорские деньги", – дополнил он. 

С его слов, все сэкономленные бюджетные средства будут направлены на развитие массового детско-юношеского спорта.

29 января 2025 года Мажилис принял закон, запрещающий финансировать легионеров за счет госбюджета.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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