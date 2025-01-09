#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
527.23
544.05
5.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
527.23
544.05
5.05
Общество

Астанчанин отсудил у СТО миллионы за ремонт побитой градом машины

Астана, сильный град, повреждением машины, компенсация, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 17:31 Фото: pixabay
В Межрайонном суде по гражданским делам Астаны рассмотрели иск к ТОО о взыскании стоимости восстановительного ремонта автомобиля, сообщает Zakon.kz.

По информации суда Астаны, истец указал, что оставил авто на техобслуживание у ответчика.

"В период нахождения автомобиля на территории сервисного центра ТОО, в связи с осадками в виде града, превышающими допустимые нормы (особо крупного размера), произошло повреждение транспортного средства, что привело к материальному ущербу. Ответчик в своем отзыве не отрицал, что автомобиль находился на территории ТОО, и пояснил, что повреждения вызваны исключительно погодными условиями – градом, который превысил допустимые нормы. Просил в иске отказать", – рассказали в суде.

Суд установил, что машина была размещена на открытой стоянке сервисного центра, где и была повреждена градом.

"Ответчик не обеспечил надлежащую защиту автомобиля от неблагоприятных погодных условий, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении обязательств. Стоимость восстановительного ремонта составила 2 млн 936 тыс. тенге, и истец требовал возмещения ущерба с учетом соблюдения гарантийных условий, требующих использования оригинальных деталей и ремонта в официальном сервисном центре. Согласно ст. 917 ГК вред, причиненный неправомерными действиями имущественным или неимущественным благам и правам граждан и юридических лиц, подлежит возмещению лицом, причинившим вред, в полном объеме", – объяснили в суде.

На основании изложенного суд удовлетворил исковые требования и обязал ответчика выплатить истцу материальный ущерб в сумме 2 млн 936 тыс. тенге, а также судебные расходы.

Решение вступило в законную силу.

Мощный град обрушился на Астану в августе 2024 года. Тогда были повреждены не только автомобили, но и дома, а также самолеты.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Поделиться новостью
Читайте также
Житель Костанайской области лишил себя 334 тысяч тенге за дебош в поезде
Общество
18:37, Сегодня
Житель Костанайской области лишил себя 334 тысяч тенге за дебош в поезде
Сигареты снова подорожали в Казахстане
Общество
17:29, Сегодня
Сигареты снова подорожали в Казахстане
Прогноз погоды в Казахстане: где ожидается снег 10 января
Общество
17:11, Сегодня
Прогноз погоды в Казахстане: где ожидается снег 10 января
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: