Астанчанин отсудил у СТО миллионы за ремонт побитой градом машины

В Межрайонном суде по гражданским делам Астаны рассмотрели иск к ТОО о взыскании стоимости восстановительного ремонта автомобиля, сообщает Zakon.kz.

По информации суда Астаны, истец указал, что оставил авто на техобслуживание у ответчика.

"В период нахождения автомобиля на территории сервисного центра ТОО, в связи с осадками в виде града, превышающими допустимые нормы (особо крупного размера), произошло повреждение транспортного средства, что привело к материальному ущербу. Ответчик в своем отзыве не отрицал, что автомобиль находился на территории ТОО, и пояснил, что повреждения вызваны исключительно погодными условиями – градом, который превысил допустимые нормы. Просил в иске отказать", – рассказали в суде.

Суд установил, что машина была размещена на открытой стоянке сервисного центра, где и была повреждена градом.

"Ответчик не обеспечил надлежащую защиту автомобиля от неблагоприятных погодных условий, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении обязательств. Стоимость восстановительного ремонта составила 2 млн 936 тыс. тенге, и истец требовал возмещения ущерба с учетом соблюдения гарантийных условий, требующих использования оригинальных деталей и ремонта в официальном сервисном центре. Согласно ст. 917 ГК вред, причиненный неправомерными действиями имущественным или неимущественным благам и правам граждан и юридических лиц, подлежит возмещению лицом, причинившим вред, в полном объеме", – объяснили в суде.

На основании изложенного суд удовлетворил исковые требования и обязал ответчика выплатить истцу материальный ущерб в сумме 2 млн 936 тыс. тенге, а также судебные расходы.

Решение вступило в законную силу.

Мощный град обрушился на Астану в августе 2024 года. Тогда были повреждены не только автомобили, но и дома, а также самолеты.