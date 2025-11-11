Астанчанин стал жертвой криптомошенников и отсудил крупную сумму денег

Межрайонный суд по гражданским делам города Астаны 11 ноября удовлетворил иск жителя столицы к двум ответчикам о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 11 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как установил суд, истец, введенный в заблуждение неизвестными лицами, перевел на банковские счета ответчиков указанную сумму. Орган досудебного расследования признал его потерпевшим.



В ходе разбирательства выяснилось, что между сторонами отсутствовали какие-либо договорные отношения или обязательства, которые могли бы служить основанием для перевода средств. Таким образом, полученные ответчиками деньги признаны неосновательным обогащением.

Аргументы ответчиков о том, что средства якобы были оплатой за сделки с криптовалютой, суд признал необоснованными. Как отмечается в решении, они не представили доказательств того, что сделки совершались через лицензированную биржу, зарегистрированную в Международном финансовом центре "Астана", а также что соблюдены требования законодательства, включая налоговые нормы и правила по противодействию отмыванию доходов.

Решением суда иск удовлетворен в полном объеме. С ответчиков взыскано 11 млн тенге в пользу истца, а также судебные расходы.

Апелляционная инстанция оставила решение без изменений. Оно вступило в законную силу.

