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Общество

Минздрав готов ужесточить ответственность поликлиник за приписки

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 20:00 Фото: akorda.kz
Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек заявил, что факты хищения бюджетных средств, приписок, завышения стоимости медуслуг и другие проявления коррупции в сфере здравоохранения должны рассматриваться как основание для уголовной ответственности, передает корреспондент Zakon.kz.

Об этом он сказал 26 марта в Мажилисе.

"Но они, эти действия, на уровне приказа министра здравоохранения от 24 декабря 2020 года приравнены не к хищениям, а к дефектам. В 16 пункте классификатора дефектов дефект 5.0 – неподтвержденный случай оказания медицинской помощи, услуги. Фактически услуги не оказаны, но организация деньги получила. Вы установили, что он похитил бюджетные средства и не расторгаете договор. А договор расторгается только в случае повторных нарушений. Другими словами, по этому приказу у вас преступление не является преступлением, а дефектами", – сетует он.

По его словам, на основе этого приказа очень многие медицинские организации выводят огромные бюджетные средства и не несут никакой уголовной ответственности.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова поддержала позицию депутата.

"Действительно, пришло время ужесточить наказание вне зависимости от формы собственности – будь то частная или государственная медицинская организация – за приписки и ненадлежащее оказание медицинской помощи. Мы готовы провести эту работу в рамках рассматриваемого законопроекта. Приказ будет пересмотрен, а ваши предложения о повышении отдельных норм до уровня закона мы обязательно проработаем", – заявила министр.

26 марта 2025 года министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова представила поправки по вопросам обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

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Мадина Мамырханова
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