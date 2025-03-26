Минздрав готов ужесточить ответственность поликлиник за приписки
Фото: akorda.kz
Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек заявил, что факты хищения бюджетных средств, приписок, завышения стоимости медуслуг и другие проявления коррупции в сфере здравоохранения должны рассматриваться как основание для уголовной ответственности, передает корреспондент Zakon.kz.
Об этом он сказал 26 марта в Мажилисе.
"Но они, эти действия, на уровне приказа министра здравоохранения от 24 декабря 2020 года приравнены не к хищениям, а к дефектам. В 16 пункте классификатора дефектов дефект 5.0 – неподтвержденный случай оказания медицинской помощи, услуги. Фактически услуги не оказаны, но организация деньги получила. Вы установили, что он похитил бюджетные средства и не расторгаете договор. А договор расторгается только в случае повторных нарушений. Другими словами, по этому приказу у вас преступление не является преступлением, а дефектами", – сетует он.
По его словам, на основе этого приказа очень многие медицинские организации выводят огромные бюджетные средства и не несут никакой уголовной ответственности.
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова поддержала позицию депутата.
"Действительно, пришло время ужесточить наказание вне зависимости от формы собственности – будь то частная или государственная медицинская организация – за приписки и ненадлежащее оказание медицинской помощи. Мы готовы провести эту работу в рамках рассматриваемого законопроекта. Приказ будет пересмотрен, а ваши предложения о повышении отдельных норм до уровня закона мы обязательно проработаем", – заявила министр.
26 марта 2025 года министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова представила поправки по вопросам обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).
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