Ужесточить уголовную ответственность для дропперов предложил депутат Бахытжан Базарбек

Бакытжан Базарбек 2 апреля 2025 года в Мажилисе предложил закрепить уголовную ответственность за "дропперство", передает корреспондент Zakon.kz.

Свой депутатский запрос Бакытжан Базарбек адресовал Генеральному прокурору и председателю Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал, что мошенничество представляет серьезную угрозу для добропорядочных граждан и подрывает доверие к правоохранительной системе. Только что мои коллеги Мурат Абенов и Марат Башимов правильно и своевременно подняли вопрос цифрового мошенничества, что стало опасной и нерегулируемой проблемой в нашем обществе. Сегодня мошенничество занимает лидирующее место в структуре общеуголовной преступности. Причем половина всех случаев совершается в интернете", – сказал мажилисмен.

Он отметил, что в последние 5 лет число мошеннических действий возросло в 1,5 раза.

"В 2024 году зарегистрировано более 22 тысяч случаев интернет-мошенничества, ущерб от которых составил около 45 млрд тенге. При этом раскрываемость интернет-мошенничеств составляет лишь 36%. Особую тревогу вызывает рост числа случаев оформления кредитов с использованием чужих документов и различных махинаций для кражи личных данных. Жертвы мошеннических действий сталкиваются с серьезными последствиями, включая испорченную кредитную историю, необходимость судебных разбирательств для доказательства своей непричастности. Помимо самих мошенников, не последнюю роль в совершении мошеннических махинаций играют так называемые "дропперы" – помощники по обналичиванию преступных денег, статус и ответственность которых законодательно не урегулированы", – озвучил Бакытжан Базарбек.

Он считает, что этот изъян в законодательстве позволяет пособникам мошенников избегать ответственности и вовлекать в свою уголовную орбиту большинство будущих дропперов.

"Пришло время "мочить" не только мошенников, но этих дропперов. Для серьезного усиления мер по предупреждению интернет- и телефонного мошенничества предлагаем ужесточить уголовную ответственность. Это нас, депутатов Мажилиса Парламента, подталкивает к принятию более радикальных мер по борьбе с кибермошенничеством, вплоть до увеличения сроков уголовного наказания. Например, уже сейчас в рамках законопроектов по регулированию финансового рынка депутатами внесены нормы о введении периода "охлаждения" 24 часа при выдаче потребительских беззалоговых онлайн-кредитов. Кроме того, предлагается установить обязательное присутствие в отделении финансовой организации при первичном получении онлайн-займа", – сказал Базарбек.

Депутат также предлагает установить требование для банков и МФО по заключению договора займа с отдельными категориями физических лиц, в частности, не достигших 21 года и старше 55 лет, только после получения их письменного согласия.

"Мы также работаем над расширением оснований для списания банками и МФО мошеннических кредитов, оформленных через третьих лиц. До сих пор есть потерпевшие, которые годами не могут обратиться в суд для подачи иска. Но на этом мы не должны останавливаться. В частности, в статье 190 Уголовного кодекса недостаточно конкретизированы виды мошенничества в цифровой сфере, которая развивается стремительно. В некоторых случаях санкции могут не соответствовать масштабу причиненного ущерба, особенно в случаях крупного и особо крупного мошенничества", – дополнил мажилисмен.

Бакытжан Базарбек также считает, что необходимо ввести в статью четкие определения терминов "обман" и "злоупотребление доверием", а также перечень конкретных видов мошеннических действий.

"Также необходимо детализировать виды мошенничества, совершаемого в информационной сфере, и ввести определения для таких преступлений. Повысить сроки лишения свободы за мошенничество, особенно в крупных и особо крупных размерах. Рассмотреть возможность введения дополнительных мер наказания с конфискацией имущества, полученного преступным путем. Надо ввести более строгие меры наказания для лиц, совершивших мошенничество повторно, и предусмотреть ответственность банков за безопасность мобильных приложений с последующим возложением финансовых рисков, а также по контролю за оффроуд операциями и подозрительными транзакциями с последующим пересмотром судебной практики", – перечислил депутат.

Помимо этого, он предлагает закрепить уголовную ответственность за "дропперство" с квалификацией его как соучастие в преступлении.

Ранее депутаты высказались о проблемах в сфере цифровизации, которые создают благоприятную почву для преступной деятельности. В связи с этим спикер Мажилиса Ерлан Кошанов поручил подготовить законопроект, направленный на ужесточение уголовной ответственности за киберпреступления.