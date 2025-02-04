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Общество

Депутат об озеленении населенных пунктов Казахстана: Я в шоке

Осень, осенняя погода, желтые листья, листопад, осенний сезон, лес, осенний лес , фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 17:10 Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек в ходе презентации поправок в Экологический кодекс страны 4 февраля 2025 года заявил о фактах хищения бюджетных денег под видом лесоразведения, сообщает Zakon.kz.

Базарбек указал на проблемы в лесоразведении.

"У меня статистика, которую представили все акиматы областей, где факты хищения бюджетных средств на лицо. Под видом лесоразведения происходит хищение миллиардов тенге. В 2020 году по поручению президента на землях лесного фонда планировалась посадить 2 млрд деревьев, а на землях населенных пунктов – 15 млн деревьев. У меня есть ответы от всех акиматов. Я в шоке. Там мы не добираем около 3 млн деревьев вместо 5 млн. О миллиардах деревьев я вообще не говорю. К примеру, в Мангистауской области в 2021 году 556 тыс. деревьев должны были посадить. По факту посадили 20 983 деревьев. Фактически даже десятой части не посадили. В 2022 году в Мангистауской области обязаны были посадить 167 тыс. деревьев, а посадили 21 тысячу", – заявил депутат.

Между тем, по его данным, в Восточно-Казахстанской области в 2021 году должны были посадить 127 тыс. деревьев, а фактически посадили только 85 тыс.

"Каждое дерево – это же деньги народа. И вот так каждая область. Где-то 30, где-то 50, где-то 150 тыс. деревьев недостаток. У меня вопрос – кто-то контролирует это или вы просто выделяете деньги? Там были выделены огромные бюджетные средства на посадку этих деревьев... У Минэкологии контрольные функции есть, у вас есть право обратиться в Генеральную прокуратуру. По этим фактам не было возбуждено ни одного уголовного дела, никто не привлечен к ответственности", – сетует мажилисмен.

По данным депутата, аналогичная ситуация складывается в Актюбинской, Акмолинской, Атырауской, Абайской, Карагандинской, Мангастанской, Улытауской, Туркестанской и Жетысуской областях. 

Его поддержала депутат Наталья Дементьева.

"Актау. Если смотреть по 2024 году, планировалось высадить 4,5 тыс. лиственных деревьев, 2 650 – хвойных, 3 600 кустов роз, 20 тыс. кустарников и 15 тыс. однолетних цветов на площади, где совершенно отсутствует почва... У меня вопрос – где вы там планировали высадить все это? Где теоретически, практически и по природе ничего абсолютно не приживается. Там колышки торчат. Понимаете? При всем желании жителей региона, там просто ничего не может расти", – отметила она. 

Ситуацию прокомментировали в Комитете лесного хозяйства и животного мира.

"Озвученные вами цифры – плановые и фактические говорят о том, что указанные акиматы, наоборот, недофинансировали эти виды работ и не выполнили план по посадке 2 млрд деревьев. В этой связи в 2024 году было инициировано письмо на имя главы государства и срок исполнения его поручения был продлен до 2027 года", – заявил заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК  Максат Елемесов. 

2 октября сообщалось, что маслихат Астаны утвердил Правила благоустройства территории города.

24 декабря в Алматы в рамках программы по озеленению и улучшению экологической ситуации высажены крупномерные деревья хвойных пород. Так, на улице Сатпаева вместо 22 аварийных деревьев высадили 36 тянь-шаньских елей высотой более 6 метров.

Мадина Мамырханова
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