Можно ли в Казахстане выбрать дату регистрации брака

В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 27 марта 2025 года, рассказали, можно ли казахстанцам выбрать желаемую дату регистрации брака, сообщает Zakon.kz.

В "Правительстве для граждан" отметили, что государственная регистрация брака (супружества) производится регистрирующим органом при личном присутствии по истечении 15 календарных дней со дня подачи заявления.

"Если окончание срока приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день", – пояснили в госкорпорации в четверг.

Таким образом, если граждане хотят зарегистрировать брак в определенную дату, им нужно самостоятельно посчитать и выбрать день подачи заявления. При этом им стоит учесть и то, что окончание срока через 15 календарных дней не должно выпасть на нерабочий день.

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