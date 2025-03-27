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Общество

Можно ли в Казахстане выбрать дату регистрации брака

Казахстан, регистрация брака, дата, выбор, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 10:36 Фото: Instagram/gov4c.kz
В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 27 марта 2025 года, рассказали, можно ли казахстанцам выбрать желаемую дату регистрации брака, сообщает Zakon.kz.

В "Правительстве для граждан" отметили, что государственная регистрация брака (супружества) производится регистрирующим органом при личном присутствии по истечении 15 календарных дней со дня подачи заявления.

"Если окончание срока приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день", – пояснили в госкорпорации в четверг.

Таким образом, если граждане хотят зарегистрировать брак в определенную дату, им нужно самостоятельно посчитать и выбрать день подачи заявления. При этом им стоит учесть и то, что окончание срока через 15 календарных дней не должно выпасть на нерабочий день.

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Ранее мы писали, как в Казахстане подать заявление на регистрацию брака, сколько это стоит и какие документы необходимы. Подробнее об этом по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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