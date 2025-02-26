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Общество

Магия зеркальной даты 25.02.2025: Казахстан пережил свадебный бум

Зеркальная дата, свадьбы в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 16:58 Фото: unsplash
В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 26 февраля 2025 года, рассказали, как зеркальная дата повлияла на свадебную статистику Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По данным госкорпорации, в Казахстане в "красивую" дату 25.02.2025 состоялось рекордное количество бракосочетаний.

"В этот день в стране была создана почти тысяча семей, что в два раза выше среднестатистического показателя в обычные дни... 25 февраля в РАГС республики произошел свадебный бум", – уточнили в "Правительстве для граждан".

Согласно информации, абсолютный рекорд установили Алматы, Астана и Костанайская область. А наименее подверженными "магии цифр" оказались жители Улытауской, Кызылординской и Жамбылской областей.

"В обычные дни в Казахстане регистрируется порядка 500 браков, что почти в два раза меньше, чем это было 25 февраля нынешнего года", – отметили в госкорпорации.

В "Правительстве для граждан" также рассказали, что в 2024 году отделами РАГС в Казахстане было зарегистрировано 125 544 брака. Наибольшее количество регистраций в прошлом году состоялось в июле – 13 257, наименьшее – в мае, марте и ноябре – порядка 8 тыс. браков.

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11 февраля 2025 года в госкорпорации рассказали, как в Казахстане зарегистрировать брак.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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