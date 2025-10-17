#АЭС в Казахстане
Общество

Можно ли в Казахстане выбрать красивую дату для регистрации брака

кольца, свадьба, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 10:03 Фото: pexels
Часто для важных мероприятий казахстанцы выбирают красивые даты. Так, с интересным запросом в пресс-службу НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" обратился житель страны, сообщает Zakon.kz.

Вопрос заключался в следующем:

"Можно ли зарегистрировать брак в красивую и праздничную дату 25 октября?"

Стоит уточнить, что 25 октября в Казахстане отмечают День Республики.

Это национальный праздник, посвященный принятию Декларации о государственном суверенитете Казахстана в 1990 году. Торжества в честь этого дня проходят в регионах страны и продлятся до 28 октября.

Кроме того, в октябре красивая дата для свадьбы выпадает на 25.10.2025.

Согласно символизму, число 25 можно рассматривать как сумму 2+3, что, согласно некоторым трактовкам, символизирует единение мужского и женского начал, делая эту дату еще более подходящей для бракосочетания.

В госкорпорации на запрос пояснили, что регистрация брака назначается на 15-й календарный день после подачи заявления. При этом, добавили специалисты, день приема не входит в срок оказания государственной услуги.

Кроме того, в случае, если окончание срока приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день.

"Таким образом, так как 25 октября является праздничным (выходным) днем, провести регистрацию именно в этот день невозможно", – звучал ответ пресс-службы "Правительства для граждан".

13 октября 2025 года стало известно, что за 9 месяцев в Казахстане было зарегистрировано порядка 88 тысяч браков. Безусловным лидером по количеству свадеб стал Алматы, где за этот период свои отношения узаконили 14 254 пары. На втором месте – Астана, где влюбленные сказали друг другу "да" 10 142 раза. Третью строчку занимает Туркестанская область – 6687 браков.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
