Как в Казахстане зарегистрировать брак: сколько это стоит и какие документы нужны
Заявление на регистрацию брака можно подать несколькими способами:
- в отделе РАГС;
- на портале электронного правительства;
- через приложения банков второго уровня.
Необходимые документы для подачи заявления
- Удостоверение личности обоих заявителей.
- Заявление.
- Квитанция об оплате регистрационного сбора.
- Если брак повторный – документы о прекращении предыдущего брака.
- Свидетельства о рождении детей, при их наличии.
- Для иностранцев – дополнительно справка о брачной правоспособности (апостиль/легализация) с переводом, заверенным нотариусом.
Заявление необходимо подать за 15 дней до желаемой даты регистрации брака (день приема не входит в срок оказания госуслуги). Стоимость услуги – 3864 тенге.
А при наличии особых обстоятельств (беременности, наличия общего ребенка, непосредственной опасности для жизни одной из сторон и других особых обстоятельств) к совместному заявлению вступающих в брак необходимо приложить подтверждающие документы.
В этом случае установленный срок регистрации сокращается до истечения 15 календарных дней либо увеличивается, но не более чем на 15 календарных дней.
Согласно Кодексу РК "О браке (супружестве) и семье", не допускается заключение брака между:
- лицами одного пола;
- лицами, одно из которых состоит в другом браке;
- близкими родственниками;
- усыновителями и усыновленными и их детьми;
- лицами, хотя бы одно из которых признано недееспособным вследствие психического заболевания или слабоумия по решению суда, вступившему в законную силу.
По данным госкорпорации, в 2024 году в Казахстане было зарегистрировано 125 544 брака.
Наибольшее количество пришлось на июль, наименьшее – на март, май и ноябрь. Лидерами по числу регистраций стали Алматы, Астана, Шымкент, а также Туркестанская и Алматинская области.
Ранее в "Правительстве для граждан" назвали топ-3 самых востребованных госуслуг среди казахстанцев в 2024 году.