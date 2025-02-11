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Общество

Как в Казахстане зарегистрировать брак: сколько это стоит и какие документы нужны

Свидетельство о заключении брака, брак, свидетельство о браке, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 18:14 Фото: Zakon.kz
В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 11 февраля 2025 года, рассказали, как подать на регистрацию брака, сколько это стоит и какие документы необходимы, сообщает Zakon.kz.

Заявление на регистрацию брака можно подать несколькими способами:

  • в отделе РАГС;
  • на портале электронного правительства;
  • через приложения банков второго уровня.

Необходимые документы для подачи заявления

  1. Удостоверение личности обоих заявителей.
  2. Заявление.
  3. Квитанция об оплате регистрационного сбора.
  4. Если брак повторный – документы о прекращении предыдущего брака.
  5. Свидетельства о рождении детей, при их наличии.
  6. Для иностранцев – дополнительно справка о брачной правоспособности (апостиль/легализация) с переводом, заверенным нотариусом.

Заявление необходимо подать за 15 дней до желаемой даты регистрации брака (день приема не входит в срок оказания госуслуги). Стоимость услуги – 3864 тенге.

А при наличии особых обстоятельств (беременности, наличия общего ребенка, непосредственной опасности для жизни одной из сторон и других особых обстоятельств) к совместному заявлению вступающих в брак необходимо приложить подтверждающие документы.

В этом случае установленный срок регистрации сокращается до истечения 15 календарных дней либо увеличивается, но не более чем на 15 календарных дней.

Согласно Кодексу РК "О браке (супружестве) и семье", не допускается заключение брака между:

  • лицами одного пола;
  • лицами, одно из которых состоит в другом браке;
  • близкими родственниками;
  • усыновителями и усыновленными и их детьми;
  • лицами, хотя бы одно из которых признано недееспособным вследствие психического заболевания или слабоумия по решению суда, вступившему в законную силу.

По данным госкорпорации, в 2024 году в Казахстане было зарегистрировано 125 544 брака.

Наибольшее количество пришлось на июль, наименьшее – на март, май и ноябрь. Лидерами по числу регистраций стали Алматы, Астана, Шымкент, а также Туркестанская и Алматинская области.

Ранее в "Правительстве для граждан" назвали топ-3 самых востребованных госуслуг среди казахстанцев в 2024 году.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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