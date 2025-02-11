Как в Казахстане зарегистрировать брак: сколько это стоит и какие документы нужны

В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 11 февраля 2025 года, рассказали, как подать на регистрацию брака, сколько это стоит и какие документы необходимы, сообщает Zakon.kz.

Заявление на регистрацию брака можно подать несколькими способами:

в отделе РАГС;

на портале электронного правительства;

через приложения банков второго уровня.

Необходимые документы для подачи заявления

Удостоверение личности обоих заявителей. Заявление. Квитанция об оплате регистрационного сбора. Если брак повторный – документы о прекращении предыдущего брака. Свидетельства о рождении детей, при их наличии. Для иностранцев – дополнительно справка о брачной правоспособности (апостиль/легализация) с переводом, заверенным нотариусом.

Заявление необходимо подать за 15 дней до желаемой даты регистрации брака (день приема не входит в срок оказания госуслуги). Стоимость услуги – 3864 тенге .

А при наличии особых обстоятельств (беременности, наличия общего ребенка, непосредственной опасности для жизни одной из сторон и других особых обстоятельств) к совместному заявлению вступающих в брак необходимо приложить подтверждающие документы.

В этом случае установленный срок регистрации сокращается до истечения 15 календарных дней либо увеличивается, но не более чем на 15 календарных дней.

Согласно Кодексу РК "О браке (супружестве) и семье", не допускается заключение брака между:

лицами одного пола;

лицами, одно из которых состоит в другом браке;

близкими родственниками;

усыновителями и усыновленными и их детьми;

лицами, хотя бы одно из которых признано недееспособным вследствие психического заболевания или слабоумия по решению суда, вступившему в законную силу.

По данным госкорпорации, в 2024 году в Казахстане было зарегистрировано 125 544 брака.

Наибольшее количество пришлось на июль, наименьшее – на март, май и ноябрь. Лидерами по числу регистраций стали Алматы, Астана, Шымкент, а также Туркестанская и Алматинская области.

Ранее в "Правительстве для граждан" назвали топ-3 самых востребованных госуслуг среди казахстанцев в 2024 году.