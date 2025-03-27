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Общество

В Алматы ожидается резкое ухудшение погоды

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, загазованность, выхлопные газы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 15:18 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Месяц март близится к завершению, но в Алматы по-прежнему чувствуется прохлада. Синоптики РГП "Казгидромет" подчеркивают, что в ближайшие три дня в в городе станет теплее, но ожидаются снег, туман и сильный ветер, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Алматы

  • 28 марта: переменная облачность, днем дождь. Днем порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2, днем 6-8 тепла.
  • 29 марта: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 8-10 тепла.
  • 30 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 11-13 тепла.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям также выступили с предупреждением о сильном ветре.

Фото: Zakon.kz

Что касается других крупнейших городов республики, то в Шымкенте пройдут дожди, в столице же осадков метеорологи не прогнозируют.

Прогноз погоды по Астане

  • 28 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 7-9 тепла.
  • 29 марта: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 9-11 тепла.
  • 30 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 10-12 тепла.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 28 марта: переменная облачность, в первой половине ночи дождь. Ветер восточный, юго- восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-3, днем 10-12 тепла.
  • 29 марта: переменная облачность, ночью дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-4, днем 13-15 тепла.
  • 30 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5, днем 16-18 тепла.

Ранее стало известно, что несколько автодорог перекроют в Алматинской области до 30 апреля.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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