Несколько автодорог перекроют в Алматинской области до 30 апреля

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматинской области сегодня, 27 марта, проинформировали о временном закрытии движения на автодорогах областного значения, сообщает Zakon.kz.

Причина – возможное ухудшение дорожно-метеорологических условий и угроза схода снежных лавин.

Как уточнили в областном Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог, с 1 апреля по 30 апреля 2025 года будет закрыто движение для всех видов автотранспорта на следующих автодорогах областного значения:

КВ-45 "Талгар – Спутник" – на участке 6 км;

КВ-64 "Тургень – Обсерватория" – на участке 12 км;

Р-17 "Алматы – Талгар – Евгеньевка" – подъезд к озеру Иссык – на участке 7 км.

"Просим жителей и гостей региона учитывать данную информацию при планировании поездок, соблюдать меры предосторожности и использовать альтернативные маршруты. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно", – заключили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

Ранее жителей Алматы предупредили о дорожных ограничениях 29 марта 2025 года. Подробнее об этом здесь.