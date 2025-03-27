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Общество

Несколько автодорог перекроют в Алматинской области до 30 апреля

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В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматинской области сегодня, 27 марта, проинформировали о временном закрытии движения на автодорогах областного значения, сообщает Zakon.kz.

Причина – возможное ухудшение дорожно-метеорологических условий и угроза схода снежных лавин.

Как уточнили в областном Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог, с 1 апреля по 30 апреля 2025 года будет закрыто движение для всех видов автотранспорта на следующих автодорогах областного значения:

  • КВ-45 "Талгар – Спутник" – на участке 6 км;
  • КВ-64 "Тургень – Обсерватория" – на участке 12 км;
  • Р-17 "Алматы – Талгар – Евгеньевка" – подъезд к озеру Иссык – на участке 7 км.
"Просим жителей и гостей региона учитывать данную информацию при планировании поездок, соблюдать меры предосторожности и использовать альтернативные маршруты. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно", – заключили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

Ранее жителей Алматы предупредили о дорожных ограничениях 29 марта 2025 года. Подробнее об этом здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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