Потепление и дожди: прогноз погоды на три дня в Алматы и Астане

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали, к чему нужно быть готовым жителям Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня. Специалисты подчеркивают, что в крупных городах станет немного теплее, сообщает Zakon.kz.

С 27 по 29 сентября больше всех с погодой повезет шымкентцам – там температура воздуха прогреется до 25 градусов.

Астана

27 сентября: переменная облачность, днем небольшой дождь. Порывы ветра достигнут 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 11-13 тепла.

28 сентября: переменная облачность, ночью и утром дождь. Температура воздуха ночью 3-5, днем 16-18 тепла.

29 сентября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 1-3, днем 17-19 тепла.

Алматы

27 сентября: переменная облачность, ночью дождь. Температура воздуха ночью 6-8, днем 12-14 тепла.

28 сентября: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра достигнут 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5, днем 15-17 тепла.

29 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 3-5, днем 17-19 тепла.

Шымкент

27 сентября: переменная облачность, в первой половине ночи дождь. Днем порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10, днем 21-23 тепла.

28 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 9-11, днем 20-22 тепла.

29 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 10-12, днем 23-25 тепла.

Ранее сообщалось, что с 26 по 28 сентября 2024 года казахстанцы в одной части страны будут замерзать, в другой – успевать ловить последние теплые дни. Подробнее можно ознакомиться с погодными сюрпризами по этой ссылке.