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Потепление и дожди: прогноз погоды на три дня в Алматы и Астане

Осень, осенняя погода, желтые листья, листопад, осенний сезон, лес, осенний лес, парк, осенний парк, парк осенью, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 16:04 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали, к чему нужно быть готовым жителям Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня. Специалисты подчеркивают, что в крупных городах станет немного теплее, сообщает Zakon.kz.

С 27 по 29 сентября больше всех с погодой повезет шымкентцам – там температура воздуха прогреется до 25 градусов.

Астана

  • 27 сентября: переменная облачность, днем небольшой дождь. Порывы ветра достигнут 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 11-13 тепла.
  • 28 сентября: переменная облачность, ночью и утром дождь. Температура воздуха ночью 3-5, днем 16-18 тепла.
  • 29 сентября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 1-3, днем 17-19 тепла.

Алматы

  • 27 сентября: переменная облачность, ночью дождь. Температура воздуха ночью 6-8, днем 12-14 тепла.
  • 28 сентября: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра достигнут 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5, днем 15-17 тепла.
  • 29 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 3-5, днем 17-19 тепла.

Шымкент

  • 27 сентября: переменная облачность, в первой половине ночи дождь. Днем порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10, днем 21-23 тепла.
  • 28 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 9-11, днем 20-22 тепла.
  • 29 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 10-12, днем 23-25 тепла.

Ранее сообщалось, что с 26 по 28 сентября 2024 года казахстанцы в одной части страны будут замерзать, в другой – успевать ловить последние теплые дни. Подробнее можно ознакомиться с погодными сюрпризами по этой ссылке.

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