В Атырау задержали девушек после скандального фото с искаженным флагом Казахстана

Фото: Zakon.kz

В социальных сетях появилась фотография, на которой четыре человека в черной закрытой одежде позируют с искаженным флагом Казахстана. В полиции уже завели уголовное дело по данному факту, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Снимок, сделанный в Ледовом дворце в Атырау, вызвал широкий общественный резонанс. На фото на флаге Казахстана изображены узоры, напоминающие арабский шрифт. Фото: tiktok/gara.myssyk "В связи с распространением данной фотографии возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над государственными символами. Начато досудебное расследование. Все четверо подозреваемых, изображенных на снимке, установлены и доставлены в полицию. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", – сообщили в Департаменте полиции Атырауской области. В декабре 2024 года Zakon.kz писал о том, что в честь Дня Независимости в Астане украсили центральные улицы изображением флага Казахстана.

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