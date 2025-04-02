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Общество

Фото с арабской надписью на флаге Казахстана: депутат требует строгого наказания

Государственные символы Казахстана, флаг Казахстана, госсимволы Казахстана, Казахстан, государственный флаг Казахстана, флаг РК, флаг Республики Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 15:21 Фото: Zakon.kz
Депутат Ермурат Бапи на пленарном заседании Мажилиса 2 апреля прокомментировал скандальное фото, на котором четыре человека в черной закрытой одежде позируют с искаженным флагом Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ермурат Бапи в своем запросе Генеральному прокурору Берику Асылову отметил, что не прекращается атака в интернет-ресурсах и общественной среде на духовное наследие нашей нации, на обычаи и традиции, передающиеся тысячелетиями из поколения в поколение.

"В прошлом году некоторые лица, движимые чуждым религиозным течением, пытались наш бесценный казахский инструмент "домбру" обозвать "харамом", а другая группа людей в национальном головном уборе саукеле, полуобнаженном виде продемонстрировали танец в юрте, которая считается символом казахских степей и многовекового кочевого образа жизни наших предков. А теперь происходит надругательство над одним из главных символов нашего государства – государственным флагом. В социальных сетях широко распространилась фотография, на которой четыре женщины в черной религиозной одежде, полностью закрывающей их лица и тела, запечатлели себя на фоне государственного флага, на который нанесена арабская надпись и силуэт арабского меча", – указал он.

По его словам, внимание привлекла высококачественная печать арабской вязи на синем флаге, выполненная с использованием специального печатного станка.

"Значит, это не просто бытовое хулиганство и дурное, недостойное поведение, это открытое противостояние нашему общество, нашей государственности, нашим национальным традициям и идентичности", – считает мажилисмен.

Ермурат Бапи подчеркнул, что флаг является священной ценностью для каждого казахстанца.

"Это священный символ независимости и целостности государства. Порча его различными знаками, надписями чуждого содержания является грубым нарушением закона и влечет за собой уголовную ответственность. Осквернение государственного флага – это оскорбление всего народа, всего государства! Поэтому подобное нарушение закона должно быть наказано строго и неукоснительно", – призвал он.

Его возмущает и тот факт, что флаг Казахстана с аналогичными надписями можно купить на маркетплейсах за 5 тысяч тенге.

"Провокационный характер данного события и символика, нанесенная профессионально на государственный флаг, указывают на то, что все это было спланировано заранее и специально организовано какой-то группой. Кто может быть заказчиком? Какова цель организаторов? На эти вопросы четко должны ответить правоохранительные органы! Чтобы избежать повторения такой провокации, необходимо провести тщательное расследование", – резюмировал Ермурат Бапи.

Ранее в социальных сетях появилась фотография, на которой четыре человека в черной закрытой одежде позируют с искаженным флагом Казахстана. По данному факту в полиции завели уголовное дело.

Позже сообщалось, что флаг Казахстана с надписью на арабском языке продавали на маркетплейсе.

31 марта Специализированный суд по административным правонарушениям Атырау рассмотрел и вынес приговор по делу об административном правонарушении в отношении трех человек, которые в черной закрытой одежде позировали с искаженным флагом Казахстана.

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Мадина Мамырханова
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