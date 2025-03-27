Когда будет принято решение о ставке НДС в Казахстане, рассказали в МНЭ
Фото: pexels
Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин в кулуарах Сената 27 марта 2025 года озвучил сроки принятия решений по ставке НДС в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Журналисты поинтересовались, каких решений по ставке НДС и когда ожидать казахстанцам.
"Соответствующий законопроект находится в Мажилисе. В рамках рабочих групп мы это сейчас рассматриваем, делаем различные расчеты, есть разные варианты, мы сейчас обсуждаем с мажилисменами. Там есть предложение депутатов, они отправлены на заключение правительства. Там еще есть отдельный блок поправок, которые инициированы в рамках как раз НДС. Я думаю, где-то, наверное, к концу следующей недели у нас уже будет общая картина, и мы ее, наверное, окончательно озвучим уже", – сказал в ответ Азамат Амрин.
По его словам, базовая ставка обсуждается на уровне 16%. Между тем, рассматривается более детально именно вопрос дифференциации. И, как отметил вице-министр, есть предложения установить для некоторых отраслей ставку НДС в 10% и даже ниже. Но о какой сфере идет речь, Азамат Амрин говорить не стал.
27 февраля 2025 года Азамат Амрин объяснил предложение снизить порог по постановке на учет по НДС до 15 млн тенге.
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript