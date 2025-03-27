Когда будет принято решение о ставке НДС в Казахстане, рассказали в МНЭ

Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин в кулуарах Сената 27 марта 2025 года озвучил сроки принятия решений по ставке НДС в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, каких решений по ставке НДС и когда ожидать казахстанцам.

"Соответствующий законопроект находится в Мажилисе. В рамках рабочих групп мы это сейчас рассматриваем, делаем различные расчеты, есть разные варианты, мы сейчас обсуждаем с мажилисменами. Там есть предложение депутатов, они отправлены на заключение правительства. Там еще есть отдельный блок поправок, которые инициированы в рамках как раз НДС. Я думаю, где-то, наверное, к концу следующей недели у нас уже будет общая картина, и мы ее, наверное, окончательно озвучим уже", – сказал в ответ Азамат Амрин.

По его словам, базовая ставка обсуждается на уровне 16%. Между тем, рассматривается более детально именно вопрос дифференциации. И, как отметил вице-министр, есть предложения установить для некоторых отраслей ставку НДС в 10% и даже ниже. Но о какой сфере идет речь, Азамат Амрин говорить не стал.

27 февраля 2025 года Азамат Амрин объяснил предложение снизить порог по постановке на учет по НДС до 15 млн тенге.

