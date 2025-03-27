#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
501.81
541.5
5.96
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
501.81
541.5
5.96
Общество

Когда будет принято решение о ставке НДС в Казахстане, рассказали в МНЭ

Базовая ставка, процент, проценты, базовые ставки, процентная ставка, НДС, налог на добавленную стоимость, плательщики НДС, ставка НДС, уплата НДС, процент НДС, проценты НДС, добавочный налог, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 18:08 Фото: pexels
Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин в кулуарах Сената 27 марта 2025 года озвучил сроки принятия решений по ставке НДС в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, каких решений по ставке НДС и когда ожидать казахстанцам. 

"Соответствующий законопроект находится в Мажилисе. В рамках рабочих групп мы это сейчас рассматриваем, делаем различные расчеты, есть разные варианты, мы сейчас обсуждаем с мажилисменами. Там есть предложение депутатов, они отправлены на заключение правительства. Там еще есть отдельный блок поправок, которые инициированы в рамках как раз НДС. Я думаю, где-то, наверное, к концу следующей недели у нас уже будет общая картина, и мы ее, наверное, окончательно озвучим уже", – сказал в ответ Азамат Амрин.

По его словам, базовая ставка обсуждается на уровне 16%. Между тем, рассматривается более детально именно вопрос дифференциации. И, как отметил вице-министр, есть предложения установить для некоторых отраслей ставку НДС в 10% и даже ниже. Но о какой сфере идет речь, Азамат Амрин говорить не стал. 

27 февраля 2025 года Азамат Амрин  объяснил предложение снизить порог по постановке на учет по НДС до 15 млн тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Мадина Мамырханова
Читайте также
Население Казахстана к 2050 году может вырасти до 27,5 млн человек
Общество
18:31, Сегодня
Население Казахстана к 2050 году может вырасти до 27,5 млн человек
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: