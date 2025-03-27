Сколько человек навсегда уехали из Казахстана

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Анафин на заседании в Сенате 27 марта 2025 года рассказал, кто чаще всего принимает решение покинуть Казахстан, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Олжас Анафин заявил, что наблюдается устойчивый отток населения из Казахстана. "В 2019 году выбыло безвозвратно 159 тыс. граждан, основная доля которых приходится на северные, центральные и восточные регионы страны. Это порядка 105 тыс. человек. Основное выбытие приходится на страны СНГ – 80%", – сказал он. По его данным, в 73% случаев страну покидают люди трудоспособного возраста, из них 30% – это квалифицированные кадры технического, экологического и педагогического профиля. Ранее Олжас Анафин озвучил сенаторам демографический прогноз на 2025 год.

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