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Общество

Сколько человек навсегда уехали из Казахстана

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, приезд, выезд, прибытие, вылет, переезд, прилет, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы, железнодорожный вокзал, ЖД вокзал, пассажиры, пассажир, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 18:37 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Анафин на заседании в Сенате 27 марта 2025 года рассказал, кто чаще всего принимает решение покинуть Казахстан, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Олжас Анафин заявил, что наблюдается устойчивый отток населения из Казахстана.

"В 2019 году выбыло безвозвратно 159 тыс. граждан, основная доля которых приходится на северные, центральные и восточные регионы страны. Это порядка 105 тыс. человек. Основное выбытие приходится на страны СНГ – 80%", – сказал он.

По его данным, в 73% случаев страну покидают люди трудоспособного возраста, из них 30% – это квалифицированные кадры технического, экологического и педагогического профиля.

Ранее Олжас Анафин озвучил сенаторам демографический прогноз на 2025 год

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Мадина Мамырханова
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