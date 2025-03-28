Новый формат финансирования спецсоцуслуг внедрили в Казахстане

С 1 января 2025 года система оказания специальных социальных услуг перешла в новый формат финансирования, сообщает Zakon.kz.

Формат основан на правилах и методике формирования тарифов на спецсоцуслуги, утверждаемых Министерством труда и социальной защиты населения Казахстана. Это позволит расширить охват граждан, нуждающихся в получении спецуслуг, передает пресс-служба Минтруда. Он внедряется и для развития конкуренции за счет привлечения частного сектора и квалифицированных специалистов к оказанию специальных социальных услуг.

Данный механизм способствует повышению эффективности работы организаций и качества предоставляемых услуг, что, в свою очередь, должно положительно повлиять на уровень заработных плат сотрудников.

"Тарифы будут формироваться на основании сведений, поступивших из информационных систем организаций, предоставляющих ССУ, и включать в себя две составляющие: основные и накладные расходы", – говорится в сообщении.

В министерстве предупредили, что тарифы на предоставление специальных социальных услуг будут утверждаться местными исполнительными органами.

Также в Казахстане изменились правила уплаты и возврата отчислений на ОСМС.