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Общество

Новый формат финансирования спецсоцуслуг внедрили в Казахстане

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 08:52 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
С 1 января 2025 года система оказания специальных социальных услуг перешла в новый формат финансирования, сообщает Zakon.kz.

Формат основан на правилах и методике формирования тарифов на спецсоцуслуги, утверждаемых Министерством труда и социальной защиты населения Казахстана. Это позволит расширить охват граждан, нуждающихся в получении спецуслуг, передает пресс-служба Минтруда. Он внедряется и для развития конкуренции за счет привлечения частного сектора и квалифицированных специалистов к оказанию специальных социальных услуг.

Данный механизм способствует повышению эффективности работы организаций и качества предоставляемых услуг, что, в свою очередь, должно положительно повлиять на уровень заработных плат сотрудников.

"Тарифы будут формироваться на основании сведений, поступивших из информационных систем организаций, предоставляющих ССУ, и включать в себя две составляющие: основные и накладные расходы", – говорится в сообщении.

В министерстве предупредили, что тарифы на предоставление специальных социальных услуг будут утверждаться местными исполнительными органами.

Также в Казахстане изменились правила уплаты и возврата отчислений на ОСМС.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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