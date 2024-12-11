Финансировать сферу специальных социальных услуг будут по-новому с 2025 года
Правилами установлено, что финансирование субъектов, предоставляющих специальные социальные услуги, осуществляется за счет:
- бюджетных средств в порядке, установленном законодательством РК;
- средств получателя специальных социальных услуг за предоставление сверхгарантированного объема специальных социальных услуг;
- иных источников, не противоречащих законодательству РК.
Исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета, формирует индивидуальный план финансирования по обязательствам и платежам в пределах средств, предусмотренных по соответствующим бюджетным программам областных и районных бюджетов для финансирования субъектов, занятых в государственном и не государственном секторах по предоставлению специальных социальных услуг.
Для приобретения специальных социальных услуг местные исполнительные органы формируют бюджетную заявку. Оплата производится по фактическому объему оказанных специальных социальных услуг.
В финансирование государственных и негосударственных организаций, представляющих специальные социальные услуги, зависящих от численности получателей специальных социальных услуг, входят средства на:
- оплату труда, выплаты пособий на оздоровление к ежегодному оплачиваемому трудовому отпуску и взносы работодателя по налогам и другим обязательным платежам в бюджет основных работников;
- компенсационные выплаты основным работникам;
- доплаты основным работникам за проживание в зонах экологического бедствия и радиационного риска;
- расходы на приобретение одежды, мягкого твердого инвентаря;
- приобретение лекарственных средств в соответствии с лекарственными формулярами по медицинским показаниям и изделий медицинского назначения;
- расходы на приобретение продуктов питания;
- транспортные расходы;
- повышение квалификации основных работников;
- приобретение товаров, необходимых для оказания специальных социальных услуг, в том числе моющих средств, хозяйственных товаров и инвентаря, гигиенических средств, канцелярских принадлежности, дезинфицирующих средств, посуды, горюче смазочных материалов;
- приобретение учебников, учебно-методической литературы и пособий (коррекционно-развивающие, учебные дидактические материалы), специализированного программного обеспечения;
- текущие услуги, непосредственно связанные с оказанием специальных социальных услуг (затраты на погребение опекаемых центров оказания специальных социальных услуг, услуги по обслуживанию видеонаблюдения, утилизация подгузников и шприцов, юридические услуги).
- оплату коммунальных услуг субъектов, занятых в негосударственном секторе по предоставлению специальных социальных услуг.
При этом оплата расходов на приобретение одежды, лекарств, а также транспортных расходов финансируется в соответствии с приказом МТСЗН РК от 25 мая 2023 года "Об утверждении Правил использования центрами оказания специальных социальных услуг пенсионных выплат по возрасту, за выслугу лет и государственных социальных пособий".
Финансирование государственных и негосударственных организаций, представляющих специальные социальные услуги, не зависящих от численности получателей специальных социальных услуг, включает средства на:
- оплату труда, взносы работодателя по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, социальным платежам работников административно - хозяйственного персонала;
- компенсационные выплаты работникам административно-хозяйственного персонала;
- обязательное страхование;
- командировочные расходы;
- аренду помещений;
- оплату коммунальных услуг;
- оплату услуг связи;
- услуги и работы (услуги по содержанию, обслуживанию зданий, помещений, оборудования, транспортных и основных средств, текущий ремонт зданий, помещений, системы теплоснабжения, водоснабжения и канализации, находящихся в коммунальной собственности, текущий ремонт оборудования, транспортных и основных средств, услуги санитарно-эпидемиологической службы, медицинское обследование сотрудников, вывоз мусора, курьерские услуги, оплата банковских услуг и юридические услуги);
- приобретение товаров, необходимых для обеспечения деятельности субъектов, предоставляющих специальные социальные услуги, не применяемых в процессе оказания специальных социальных услуг, в том числе строительных материалов, материалов для научных исследований, хозяйственных материалов и канцелярских принадлежностей, запасных частей;
- приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов (серверы, рабочие станции, принтеры, сканеры, сетевое оборудование, телекоммуникационное оборудование, электрооборудование, оргтехника, офисная мебель, легковые транспортные средства, в том числе специализированный автотранспорт для перевозки лиц с инвалидностью, реабилитационное оборудование);
- капитальный ремонт основных средств;
- текущие затраты (плата за эмиссии в окружающую среду, государственная пошлина, пеня и штрафы, затраты по обязательному техническому осмотру автотранспортных средств).
Мониторинг оказания специальных социальных услуг
Мониторинг оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения включает сбор и обработку сведений, необходимых для реализации государственной политики в сфере оказания специальных социальных услуг, анализ состояния и перспектив развития специальных социальных услуг, а также в целях оценки степени риска и соблюдения требований законодательства в сфере предоставления специальных социальных услуг.
Мониторинг проводят местные исполнительные органы один раз в полугодие в отношении субъектов, предоставляющих специальные социальные услуги.
В ходе мониторинга анализируют данные автоматизированной информационной системы министерства труда:
- о количестве получателей специальных социальных услуг;
- о количестве основных работников, оказывающих специальные социальные услуги;
- об объеме средств местного бюджета, выделенных и освоенных для оказания специальных социальных услуг по спецификам расходов;
- о видах специальных социальных услуг, оказанных субъектами.
Результаты мониторинга отражают в итоговых аналитических отчетах в автоматизированных информационных системах министерства труда один раз в полугодие (не позднее 15 июля действующего года и до 15 января следующего за отчетным годом).
Приказ вводится в действие с 1 января 2025 года.