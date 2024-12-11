Лицензирование организаций, оказывающих специальные соцуслуги: озвучены подробности

В Казахстане с 1 января 2025 года вводится лицензирование организаций, оказывающих специальные социальные услуги в сфере социальной защиты, сообщает Zakon.kz.

Как отметил председатель Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения Толеген Оспанкулов на пресс-конференции в СЦК 11 декабря 2024 года, таких организаций насчитывается более 1000.

"Сегодня социальными инспекторами совместно с местными исполнительными органами проводится работа по предлицензионному анализу готовности организаций, оказывающих специальные социальные услуги. Заявки будут приниматься с 26 декабря", – сказал Толеген Оспанкулов.

Он подчеркнул, что при выдаче лицензии будет учитываться материально-техническая база и оборудование организаций. Также будут обращать внимание на лицензии в области медицины и пожарной безопасности, приспособленность здания и штат сотрудников.

Специальные социальные услуги – комплекс услуг, обеспечивающих лицу (семье), находящемуся в трудной жизненной ситуации, условия для преодоления возникших социальных проблем и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

С принятием Социального кодекса в июле прошлого года в Казахстане введен государственный институт инспекторов социальной защиты. В стране работают 111 инспекторов соцзащиты. Основное направление их деятельности – контроль соблюдения услугодателями законодательства в сфере соцзащиты и повышения качества предоставляемых услуг.

За 11 месяцев текущего года инспекторами проведено более 2,3 тыс. проверок в части обеспечения доступности зданий для лиц с инвалидностью и 167 проверок по предоставлению специальных социальных услуг. По результатам проверок выдано 949 обязательных для исполнения предписаний и наложен 961 административный штраф на сумму более 215 млн тенге. За девять месяцев уже оплачено 188 млн тенге.

В Казахстане проживает более 730 тыс. лиц с инвалидностью и доля их от общей численности населения составляет 3,6%.

10 декабря стало известно, что с 1 января 2025 года в Казахстане введут лицензирование специальных социальных услуг (ССУ) в сфере социальной защиты населения. Это создаст условия для улучшения качества их оказания и снижения числа нарушений в этой сфере. Предлицензионный анализ показал, что из 1007 организаций, оказывающих ССУ, требованиям соответствуют только 72,3%.