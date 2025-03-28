"Полицейский насиловал детей": комментарий ДП ВКО
Информация об этом появилась в соцсетях 28 марта. Сообщалось, что следователи Алтайского района расследуют уголовное дело по факту неоднократных действий сексуального характера в отношении двух лиц, не достигших 16-летнего возраста. Подозреваемые – 29-летний и 35-летний мужчины. Второй – бывший полицейский, на момент совершения преступлений он являлся действующим сотрудником органов внутренних дел.
В пресс-службе Департамента полиции ВКО отреагировали на это заявление.
"Данный факт выявлен сотрудниками Департамента полиции Восточно-Казахстанской области. В настоящее время возбуждено уголовное дело, задержанные водворены в изолятор временного содержания. Кроме того, сообщаем, что А. Ж. уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям", – прокомментировали в ведомстве.
В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего.
25 марта стало известно, что предпринимателя из Лисаковска задержали по подозрению в сексуализированном насилии над несовершеннолетней. Предположительно, жертве 13 лет.