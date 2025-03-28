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Общество

"Полицейский насиловал детей": комментарий ДП ВКО

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 11:48 Фото: Zakon.kz
В Восточно-Казахстанской области полиция расследует уголовное дело по факту сексуального насилия над двумя несовершеннолетними. Под подозрением оказался экс-страж порядка, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась в соцсетях 28 марта. Сообщалось, что следователи Алтайского района расследуют уголовное дело по факту неоднократных действий сексуального характера в отношении двух лиц, не достигших 16-летнего возраста. Подозреваемые – 29-летний и 35-летний мужчины. Второй – бывший полицейский, на момент совершения преступлений он являлся действующим сотрудником органов внутренних дел.

В пресс-службе Департамента полиции ВКО отреагировали на это заявление.

"Данный факт выявлен сотрудниками Департамента полиции Восточно-Казахстанской области. В настоящее время возбуждено уголовное дело, задержанные водворены в изолятор временного содержания. Кроме того, сообщаем, что А. Ж. уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям", – прокомментировали в ведомстве.

В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего.

25 марта стало известно, что предпринимателя из Лисаковска задержали по подозрению в сексуализированном насилии над несовершеннолетней. Предположительно, жертве 13 лет.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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