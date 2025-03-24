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Происшествия

Лисаковского предпринимателя обвиняют в насилии над несовершеннолетней

Лес, прогулка, природа, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2025 04:40 Фото: pixabay
Предпринимателя из Лисаковска задержали по подозрению в сексуализированном насилии над несовершеннолетней, сообщает Zakon.kz.

По информации kstnews.kz, полная информация о месте работы и личные данные подозреваемого не разглашаются в интересах следствия.

Официально лишь подтвердили, что задержанный – наемный работник в частной организации. Предположительно, жертве насильника 13 лет.

"По факту действий сексуального характера к лицу, не достигшему шестнадцатилетнего возраста, проводится досудебное расследование. В настоящее время ведутся необходимые следственные действия", – прокомментировали в ДП по Костанайской области.

В ведомстве также добавили, что подозреваемый задержан и находится под стражей.

Ранее стало известно, что в Актюбинской области мать подозревают в убийстве двоих маленьких детей.

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Аксинья Титова
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