Школьника подозревают в убийстве женщины: страшная трагедия на востоке Казахстана

Уголовное дело по факту убийства женщины расследуют в Восточно-Казахстанской области. Под подозрением в совершении тяжкого преступления оказался несовершеннолетний, сообщает Zakon.kz.

Информация о трагедии в Зайсанском районе ранее распространилась в социальных сетях 17 сентября 2026 года. За разъяснениями редакция обратилась в правоохранительные органы.

В пресс-службе Департамента полиции региона подтвердили факт преступления и сообщили, что подозреваемый школьник уже находится под стражей.

"По данному факту Отделом полиции Зайсанского района возбуждено уголовное дело по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан ("Убийство"). В отношении подозреваемого судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в ДП ВКО.

В ведомстве добавили, что сейчас по делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на обеспечение всесторонности и объективности расследования.

Подробности произошедшего пока не разглашаются в интересах следствия согласно статье 201 УПК РК.

Ранее сообщалось, что женщина наняла "киллера" в Tinder для убийства экс-возлюбленного.