В Минцифры объяснили, почему ничего не могут сделать с повышением цен на мобильную связь

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек объяснил, почему ведомство не имеет никаких рычагов давления на операторов мобильной связи, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что ведомство не имеет прямых рычагов влияния на тарифы операторов в соответствии с Предпринимательским кодексом, который был принят еще в 2017 году.

"Единственное, что мы с операторами проводим переговоры по этим тарифам, по их повышениям. Собственно, в конце года мы договорились, чтобы чуть-чуть поднять настроение населению, что повышений не будет", – рассказал вице-министр.

По его словам, операторы свое слово сдержали, но после Нового года они начинают процедуры повышения тарифов.

"Естественно, что нам, как регулятору на этом рынке, не нравится эта политика операторов связи. И мы совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции работаем, агентство со своей стороны проводит определенные процедуры, расследования по выявлению, нет ли сговора на рынке с повышением тарифов. Соответственно, мы эту работу поддерживаем, всю необходимую информацию для АЗРК готовы предоставлять, но прямого, к сожалению, воздействия на операторов связи мы не имеем", – дополнил Асхат Оразбек.

Спикер заявил, что Предпринимательский кодекс – это все-таки кодекс.

"И в соответствии с законом об административно-правовых актах он выше, чем наш отраслевой закон о связи", – заявил вице-министр.

4 декабря 2025 года Агентство по защите и развитию конкуренции РК (АЗРК) рассказало о мерах, предпринимаемых в отношении операторов связи из-за повышения цен на услуги.