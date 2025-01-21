#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
529.99
546.63
5.21
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
529.99
546.63
5.21
Общество

В Минцифры объяснили, почему ничего не могут сделать с повышением цен на мобильную связь

Покупки онлайн, покупки в интернете, интернет-магазин, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 13:23 Фото: pexels
Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек объяснил, почему ведомство не имеет никаких рычагов давления на операторов мобильной связи, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что ведомство не имеет прямых рычагов влияния на тарифы операторов в соответствии с Предпринимательским кодексом, который был принят еще в 2017 году.

"Единственное, что мы с операторами проводим переговоры по этим тарифам, по их повышениям. Собственно, в конце года мы договорились, чтобы чуть-чуть поднять настроение населению, что повышений не будет", – рассказал вице-министр.

По его словам, операторы свое слово сдержали, но после Нового года они начинают процедуры повышения тарифов.

"Естественно, что нам, как регулятору на этом рынке, не нравится эта политика операторов связи. И мы совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции работаем, агентство со своей стороны проводит определенные процедуры, расследования по выявлению, нет ли сговора на рынке с повышением тарифов. Соответственно, мы эту работу поддерживаем, всю необходимую информацию для АЗРК готовы предоставлять, но прямого, к сожалению, воздействия на операторов связи мы не имеем", – дополнил Асхат Оразбек.

Спикер заявил, что Предпринимательский кодекс – это все-таки кодекс.

"И в соответствии с законом об административно-правовых актах он выше, чем наш отраслевой закон о связи", – заявил вице-министр.

4 декабря 2025 года Агентство по защите и развитию конкуренции РК (АЗРК) рассказало о мерах, предпринимаемых в отношении операторов связи из-за повышения цен на услуги.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Поделиться новостью
Читайте также
Экопосты могут появиться в Астане
Общество
14:10, Сегодня
Экопосты могут появиться в Астане
В Казахстане планируют контролировать качество Wi-Fi в офисах
Общество
13:59, Сегодня
В Казахстане планируют контролировать качество Wi-Fi в офисах
Штраф за прогрев авто более 5 минут: глава Минэкологии высказал свою позицию
Общество
13:56, Сегодня
Штраф за прогрев авто более 5 минут: глава Минэкологии высказал свою позицию
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: