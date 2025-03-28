Осадки, пыльная буря и туман накроют некоторые части Казахстана 29 марта

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на предстоящую субботу, 29 марта 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, обширный антициклон сохранит свое влияние практически на всей территории Казахстана, обуславливая погоду без осадков.

"Только на юге, юго-востоке и западе с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются в ночные часы осадки, днем – дождь. На востоке, юго-востоке Казахстана ожидается усиление ветра, на востоке – пыльная буря, на западе, юге, юго-востоке, в центре – туман". РГП "Казгидромет"

Из гидрологического прогноза следует, что в ближайшие трое суток в связи с прогнозом осадков на горных реках юга и юго-востока будут наблюдаться колебания водности.

"На равнинных реках севера, центра и востока ожидаются снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках", – добавили синоптики.

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Ранее синоптики рассказали, что с 29 по 31 марта 2025 года в Казахстан нагрянут 25-градусная жара, дожди и снег.