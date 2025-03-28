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Общество

Осадки, пыльная буря и туман накроют некоторые части Казахстана 29 марта

Осадки, пыльная буря и туман накроют некоторые части Казахстана 29 марта, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 17:28 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на предстоящую субботу, 29 марта 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, обширный антициклон сохранит свое влияние практически на всей территории Казахстана, обуславливая погоду без осадков.

"Только на юге, юго-востоке и западе с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются в ночные часы осадки, днем – дождь. На востоке, юго-востоке Казахстана ожидается усиление ветра, на востоке – пыльная буря, на западе, юге, юго-востоке, в центре – туман".РГП "Казгидромет"

Из гидрологического прогноза следует, что в ближайшие трое суток в связи с прогнозом осадков на горных реках юга и юго-востока будут наблюдаться колебания водности.

"На равнинных реках севера, центра и востока ожидаются снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках", – добавили синоптики.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 17:28
Алматинцев ждет снег в последние дни марта, в Шымкенте потеплеет до +21°C

Ранее синоптики рассказали, что с 29 по 31 марта 2025 года в Казахстан нагрянут 25-градусная жара, дожди и снег.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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