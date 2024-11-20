Дожди со снегом накроют Казахстан 21 ноября

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на предстоящий четверг, 21 ноября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории РК пройдут осадки в виде дождя и снега.





"На севере, днем на востоке страны ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Лишь на западе Казахстана под влиянием поля высокого атмосферного давления сохранится погода без осадков", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, в северной половине – метели.

Ранее синоптики рассказали о погоде на три дня в Астане, Алматы и Шымкенте. Подробнее можно узнать здесь.