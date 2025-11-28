Метель и туман накроют Казахстан 29 ноября

Прогноз погоды по территории Казахстана на субботу, 29 ноября 2025 года, опубликовали синоптики РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенному заявлению метеорологов, большая часть страны будет находиться под влиянием антициклона, с чем ожидается погода без осадков.

"В то же время на западе, севере и востоке страны с ложбиной циклона и прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидаются низовая метель, гололед". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, по Казахстану прогнозируются туманы, усиление ветра.

