Метель и туман накроют Казахстан 29 ноября
Фото: pexels
Прогноз погоды по территории Казахстана на субботу, 29 ноября 2025 года, опубликовали синоптики РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.
Согласно распространенному заявлению метеорологов, большая часть страны будет находиться под влиянием антициклона, с чем ожидается погода без осадков.
"В то же время на западе, севере и востоке страны с ложбиной циклона и прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидаются низовая метель, гололед".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Кроме того, по Казахстану прогнозируются туманы, усиление ветра.
Прогноз погоды на 1 декабря для Алматы, Астаны и Шымкента можно узнать по этой ссылке.
