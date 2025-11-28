#АЭС в Казахстане
Общество

Метель и туман накроют Казахстан 29 ноября

горы, туман, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 17:45 Фото: pexels
Прогноз погоды по территории Казахстана на субботу, 29 ноября 2025 года, опубликовали синоптики РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенному заявлению метеорологов, большая часть страны будет находиться под влиянием антициклона, с чем ожидается погода без осадков.

"В то же время на западе, севере и востоке страны с ложбиной циклона и прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидаются низовая метель, гололед".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, по Казахстану прогнозируются туманы, усиление ветра.

От -8°C до +11°C: первые дни зимы в Казахстане обещают быть непредсказуемыми

Прогноз погоды на 1 декабря для Алматы, Астаны и Шымкента можно узнать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
