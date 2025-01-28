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Общество

Сильные снегопады вновь накроют Казахстан

Сильные снегопады вновь накроют Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 17:58 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на предстоящую среду, 29 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что лишь на юго-западе Казахстана сохранится погода без осадков.

"Под влиянием ложбины циклона и прохождением атмосферных фронтов на большей части страны ожидается снег, на юге, днем на юго-востоке, севере страны пройдут осадки (дождь, снег), днем на севере – сильные осадки (дождь, снег), днем в центре страны – сильный снег... По Казахстану ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра".РГП "Казгидромет"

Ранее сообщалось, что с 29 по 31 января 2025 года в трех крупнейших городах Казахстана ожидается непогода.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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