Сильные снегопады вновь накроют Казахстан

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на предстоящую среду, 29 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что лишь на юго-западе Казахстана сохранится погода без осадков.

"Под влиянием ложбины циклона и прохождением атмосферных фронтов на большей части страны ожидается снег, на юге, днем на юго-востоке, севере страны пройдут осадки (дождь, снег), днем на севере – сильные осадки (дождь, снег), днем в центре страны – сильный снег... По Казахстану ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра". РГП "Казгидромет"

Ранее сообщалось, что с 29 по 31 января 2025 года в трех крупнейших городах Казахстана ожидается непогода.