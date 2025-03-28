Замдиректора колледжа в Шымкенте наказали за избиение студентов

Заместитель директора колледжа "Парасат" в Шымкенте Казыбек Ержанов приговорен к четырем годам условного лишения свободы с пожизненным запретом на работу в образовательных учреждениях, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Оtyrar.kz, Ержанов признан виновным по статьям 108-1 ("умышленное причинение легкого вреда здоровью") и 132 ("вовлечение несовершеннолетних в совершение уголовного правонарушения") Уголовного кодекса РК.

Инцидент произошел в ноябре 2024 года. По данным следствия, конфликт начался после того, как двое студентов оставили комментарии под видеозаписью, размещенной одним из сотрудников колледжа. Ержанов воспринял это как оскорбление и, воспользовавшись служебным положением, организовал избиение студентов с привлечением старшекурсников. Один из пострадавших был госпитализирован.

В ходе расследования вина подсудимого была полностью доказана. Суд учел смягчающие обстоятельства – отсутствие судимости, инвалидность второй группы и онкозаболевание. Кроме того, потерпевшие примирились с обвиняемым, а материальный и моральный ущерб был возмещен.

Двое студентов, принимавших участие в нападении, приговорены к одному году ограничения свободы.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Десять человек в Актобе судят за убийство студента.