В Шымкенте наказали руководителя отдела управления образования и других

К дисциплинарной ответственности привлечены 18 директоров колледжей и руководитель отдела управления образования города Шымкент, сообщает Zakon.kz.

В деятельности управления образования прокуратурой города Шымкент проведен анализ соблюдения законности при размещении государственного образовательного заказа на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним образованием. Об этом передает пресс-служба городской прокуратуры.

По результатам анализа выявлены нарушения:

необоснованные изменения выделенных грантов по решению комиссии;

предоставление грантов на профессии, по которым не было лицензий.

По акту надзора к дисциплинарной ответственности привлечены 20 сотрудников. Из них, 18 директоров колледжей и руководитель отдела управления образования города Шымкент.

"Работа в данном направлении продолжается", – говорится в сообщении.

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