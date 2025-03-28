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Общество

Водитель грузовика выгружал мусор рядом с роддомом в Актау

Грузовик, мусор, люди, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2025 03:20 Фото: pixabay
Водителя грузовика в Актау уличили в экологичнеском нарушении: он избавился от мусора недалеко от здания роддома. Это вызвало возмущение среди горожан, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Lada.kz, в 38 микрорайоне Актау, недалеко от родильного дома, экологи обнаружили несанкционированную свалку. Ее устроил водитель грузовика, выбросивший мусор прямо на открытой территории.

Инцидент сняли на видео сотрудники областного департамента экологии во время обхода. На кадрах – грузовик с государственным номером 312ACT12, водитель которого выгружает отходы в неположенном месте. Информация сразу передали в полицию.

В отношении нарушителя приняты соответствующие административные меры. Какие именно – в полиции пока не уточняют. А экологи напоминают: такие действия не только портят общий облик города, но и вредят окружающей среде.

Ранее мы сообщали, что в работе "КТЖ – Грузовые перевозки" выявлены нарушения.

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Аксинья Титова
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