Общество

Водитель грузовика оштрафован за незаконный сброс мусора в Актау

Фото: pixabay
В Актау оштрафован водитель грузовика, который сбросил мусор в неположенном месте, сообщает Zakon.kz.

В акимате Актау рассказали, что 5 сентября 2025 года участковый инспектор отдела местной полиции городского Управления полиции в ходе проверки выявил нарушение санитарных норм. Вблизи озера Кіші Оймаш грузовой автомобиль был остановлен после выгрузки строительных отходов и бытового мусора в несанкционированном месте.

"Призываю жителей и водителей соблюдать чистоту и порядок в Актау. Сбрасывать мусор в запрещенных местах – не только нарушение закона, но и пагубный вред окружающей среде".Капитан полиции, участковый инспектор Багытжан Арысов

В отношении нарушителя составлен протокол по ст. 505 КоАП "Нарушение правил благоустройства городов и населенных пунктов", а также назначен административный штраф. Большегруз отправлен на штрафстоянку.

В конце августа 2025 года в Караганде появился арт-объект из мусора.

Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
