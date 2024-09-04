На что чаще всего жалуются казахстанцы

Министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев в кулуарах Мажилиса 4 сентября 2024 года назвал сферы, вызывающие наибольшее число жалоб у казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Арман Шаккалиев сообщил, что количество жалоб казахстанцев растет.

"Если мы итоги прошлого года возьмем, более 50 тыс. обращений. Рост по сравнению с показателем 2022 года – порядка 40%. Если сравнивать с данными первого полугодия этого года, то идет рост числа жалоб на 68%. В структуре жалоб по услугам картина выглядит следующим образом: комуслуги, торговля, перевозки, то есть транспортные услуги, а также авиауслуги", – заявил министр торговли и интеграции.

4 сентября 2024 года Арман Шаккалиев рассказал, является ли нарушением прав потребителей практика авиакомпаний, при которой они продают больше билетов, чем есть мест в самолетах.