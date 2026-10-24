В Генпрокуратуре объяснили, почему перенаправляют обращения казахстанцев

В пресс-службе Генеральной прокуратуры рассказали, почему некоторые обращения казахстанцев перенаправляют для рассмотрения в другой орган, сообщает Zakon.kz.

Прежде всего, как пояснили в Генпрокуратуре, каждый государственный орган имеет свои полномочия.

"Генеральная прокуратура не подменяет другие государственные органы", – уточняют в ведомстве сегодня, 24 октября 2026 года.

Например, если казахстанец обратился с вопросом по теме ремонта дорог во дворе, то его обращение перенаправят тому, кто уполномочен решить этот вопрос. В данном случае Генпрокуратура отправляет обращение в акимат.

Согласно статье 65 Административно-процессуального кодекса (АППК), если рассмотрение обращения не входит в полномочия государственного органа, оно перенаправляется по компетенции. Срок – не более трех рабочих дней.

20 октября 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев заслушивал доклад Берика Асылова о состоянии законности в стране и результатах работы органов прокуратуры по приоритетным направлениям.