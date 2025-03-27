Нарушения на 3 млрд тенге: детали уголовного дела в отношении экс-руководителей Федерации футбола

Прокурорская проверка в Казахстанской федерации футбола и ряде футбольных клубов выявила неэффективное управление и финансовые нарушения, причинившие ущерб в 3 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Генеральной прокуратуре 27 марта, среди основных нарушений – необоснованные премиальные выплаты, нецелевое расходование средств при строительстве инфраструктурных объектов, сомнительные сделки с игроками, а также хищение средств, выделенных на питание спортсменов.

"В частности, установлены факты выплаты прежним руководством Федерации необоснованных премий избранным сотрудникам и спортсменам на общую сумму свыше 300 млн тенге. При строительстве административного здания Федерации и тренировочной базы в городе Талгаре оплачены фактически невыполненные работы на сумму свыше 350 млн тенге. Строительство базы в Алматинской области, начатое в 2021 году, заморожено, а счета подрядчика заблокированы", – перечислили в надзорном органе.

Также среди выявленных нарушений – вопросы к целесообразности расходования средств на разработку стратегических документов и стандартов, на которые потрачено 135 млн тенге.

"Документы не содержат конкретных механизмов реализации, в том числе привлечения частных инвестиций, а стандарт управления клубами остается не внедренным в практику. Проверки в футбольных клубах "Ордабасы", "Актобе" и "Жетысу" также выявили ряд серьезных нарушений, включая завышение контрактных сумм, продажу игроков по заниженным, а покупку по завышенным ценам, а также хищения средств", – продолжили в Генпрокуратуре.

По итогам проверок начаты досудебные расследования. Уголовное дело в отношении бывших руководителей Федерации футбола для расследования передано в Агентство финансового мониторинга.

В начале марта 2025 года появилась информация о том, что у Адилета Барменкулова, а также ряда других бывших должностных лиц Казахстанской федерации футбола якобы проходят обыски. Позже в Агентстве РК по финансовому мониторингу подтвердили, что в отношении экс-руководства КФФ начато расследование.

8 ноября 2024 года Адилет Барменкулов покинул пост президента Казахстанской федерации футбола, который занимал с февраля 2022 года. 20 декабря 2024 года в Астане прошли выборы нового главы Казахстанской федерации футбола. По итогам конференции на пост был избран Марат Омаров (председатель Агентства по защите и развитию конкуренции).