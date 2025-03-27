#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
501.81
541.5
5.96
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
501.81
541.5
5.96
События

Нарушения на 3 млрд тенге: детали уголовного дела в отношении экс-руководителей Федерации футбола

Федерация футбола Казахстана, Генпрокуратура, проверка, уголовное дело, руководство, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 15:14 Фото: pixabay
Прокурорская проверка в Казахстанской федерации футбола и ряде футбольных клубов выявила неэффективное управление и финансовые нарушения, причинившие ущерб в 3 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Генеральной прокуратуре 27 марта, среди основных нарушений – необоснованные премиальные выплаты, нецелевое расходование средств при строительстве инфраструктурных объектов, сомнительные сделки с игроками, а также хищение средств, выделенных на питание спортсменов.

"В частности, установлены факты выплаты прежним руководством Федерации необоснованных премий избранным сотрудникам и спортсменам на общую сумму свыше 300 млн тенге. При строительстве административного здания Федерации и тренировочной базы в городе Талгаре оплачены фактически невыполненные работы на сумму свыше 350 млн тенге. Строительство базы в Алматинской области, начатое в 2021 году, заморожено, а счета подрядчика заблокированы", – перечислили в надзорном органе.

Также среди выявленных нарушений – вопросы к целесообразности расходования средств на разработку стратегических документов и стандартов, на которые потрачено 135 млн тенге.

"Документы не содержат конкретных механизмов реализации, в том числе привлечения частных инвестиций, а стандарт управления клубами остается не внедренным в практику. Проверки в футбольных клубах "Ордабасы", "Актобе" и "Жетысу" также выявили ряд серьезных нарушений, включая завышение контрактных сумм, продажу игроков по заниженным, а покупку по завышенным ценам, а также хищения средств", – продолжили в Генпрокуратуре.

По итогам проверок начаты досудебные расследования. Уголовное дело в отношении бывших руководителей Федерации футбола для расследования передано в Агентство финансового мониторинга.

В начале марта 2025 года появилась информация о том, что у Адилета Барменкулова, а также ряда других бывших должностных лиц Казахстанской федерации футбола якобы проходят обыски. Позже в Агентстве РК по финансовому мониторингу подтвердили, что в отношении экс-руководства КФФ начато расследование.

8 ноября 2024 года Адилет Барменкулов покинул пост президента Казахстанской федерации футбола, который занимал с февраля 2022 года. 20 декабря 2024 года в Астане прошли выборы нового главы Казахстанской федерации футбола. По итогам конференции на пост был избран Марат Омаров (председатель Агентства по защите и развитию конкуренции).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
О чем говорил Токаев с министром иностранных дел Армении
События
14:34, Сегодня
О чем говорил Токаев с министром иностранных дел Армении
Бектенов: Все делается для стимулирования перерабатывающей промышленности
События
13:14, Сегодня
Бектенов: Все делается для стимулирования перерабатывающей промышленности
В Казахстане полиция проверит восемь тысяч подписчиков Telegram-канала
События
12:51, Сегодня
В Казахстане полиция проверит восемь тысяч подписчиков Telegram-канала
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: